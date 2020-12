Mais est-ce déjà vendredi? Oui, et il était temps de passer en revue le Google Play Store à la recherche du meilleures offres sur les applications. Gratuit, à prix réduit et au bord des bonbons: toutes ces applications et ces jeux vous coûteront beaucoup moins cher. Profitez-en tant que vous le pouvez!

58 applications Android gratuites

Nous commençons par les jeux, les applications et les packs de personnalisation qui ne vous coûteront rien pour le moment. Complètement libre et pour toujours dans votre catalogue à partir du moment où vous les installez pour la première fois. Profitez-en et ne tardez pas, les remises peuvent disparaître en quelques minutes ou quelques heures.

Applications

Mon test de grammaire anglaise: Past Tenses PRO 2,19 euros gratuits

Orthographe Pro! (Prime) 2,19 euros gratuits

BTC Cloud Mining – Gagnez du BTC 6,49 euros gratuits

Mémorisez: apprenez des mots japonais avec des cartes mémoire 4,99 euros gratuits

Mon test de grammaire anglaise: Articles – PRO 2,19 euros gratuits

Simplement HDR 3,29 euros gratuits

Traducteur toutes langues-caméra PRO 3,09 euros gratuits

Prise de notes de réunion – Enregistreur, mémo et procès-verbal 2,99 euros gratuits

Scanner QR / code-barres PRO 2,39 euros gratuits

Scanner de documents mobile (MDScan) + OCR 4,49 euros gratuits

Entraîneur de multiplication des fractions 1,99 euros gratuit

Addieren bis 10 1,99 euros gratuit

Compétences en mathématiques de troisième année – Fractions et décimales 1,99 euros gratuit

Crypto King – Crypto Cloud Mining 9,99 euros gratuits

BitFunds – Crypto Cloud Mining 5,49 euros gratuits

Ping Master X: définir le meilleur DNS pour les jeux [Pro] 0,59 euros gratuit

Dressage de chien avec Clicker, sans publicité – Puppy Perfect 4,39 euros gratuits

Page de configuration du routeur WiFi SM Pro (officiel) 2,39 euros gratuits

Scanner Auto Qr & Barcode Pro 4,99 euros gratuits

Jeux

Peppa Pig: poulet heureux 3,49 euros gratuits

Paire et impaire Premium 0,59 euros gratuit

Cliceur de fleurs VIP 0,89 euro gratuit

Numéros cachés PRO 2,09 euros gratuits

Mots brisés PRO 1,99 euros gratuit

Numerico – Jeu de maths cross 2,19 euros gratuits

Shadow Knight: Era of Legends – Jeu de combat RPG 1,09 euros offert

Zombie Age 3 Premium: Règles de survie 0,99 euros gratuit

Boxes Drop – Bloc de tour 0,59 euros gratuit

Puzzle fou d’Halloween 0,59 euros gratuit

Hero Evolution2: SP 2,69 euros gratuits

Heroes Defender Fantasy – Jeu épique de Tower Defense 2,09 euros gratuits

Defence Warrior Premium: Castle Battle hors ligne 2,09 euros gratuits

Mots de puzzle PRO 1,89 euros offert

Spelling Gaps PRO 2,19 euros gratuits

Superhero Fruit Premium: Batailles futures de Robot Wars 2,09 euros gratuits

Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Action épique 1,99 euros gratuit

Message Quest – Les incroyables aventures de Feste 2,09 euros gratuits

Hop dash 0,79 euro gratuit

Carus Speedus 0,59 euros gratuit

Guerre 1944 VIP: Seconde Guerre mondiale 3,39 euros gratuits

Nouveaux casse-tête mathématiques pour les génies 2020 0,69 euro gratuit

Color Link Deluxe VIP – Jeu de puzzle en ligne 1,89 euros offert

My Celestial Tree VIP – Beau jeu unique 0,89 euro gratuit

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD 2,09 euros gratuits

Requence 0,59 euros gratuit

Cyber ​​Dead Premium: jeu Modern Run and Gun 2,19 euros gratuits

La civilisation perdue 0,59 euros gratuit

[VIP] Missile RPG 1,89 euros offert

i Live – Édition Gold 1,99 euros gratuit

Carrés isométriques – puzzle ² 1,49 euros offert

Personnalisation

63 applications Android à prix réduit

Nous suivons notre compilation avec d’autres applications de personnalisation payantes, des jeux et des packages en vente pour une durée limitée. Vous pouvez l’obtenir à un prix bien inférieur à la normale avec des jeux comme Star Wars Kotor, Icewind Dale ou Cultist Simulator.

Applications

Apprenez le trading sur le Forex [PRO] Guide – Apprendre à trader 1,69 euros 0,89 euros

Entraîneur de gym | Entraînement Gym Trainer pour les débutants Pro 3,39 euros 0,79 euros

Horoscope Vedic – Une application Jyotish € 8,49 € 4,79

Générateur de base de connaissances 11,99 euros 4,79 euros

Graphiques 3D Pro 2,45 euros 0,99 euros

All Currency Converter Pro – Taux de change de l’argent 1,79 euros 0,59 euros

Ingénieur mélodie 4,29 euros 1,19 euros

Distance pupillaire PD pour lunettes et casque VR 5,99 euros 2,69 euros

Ingénieur rythmique 2,49 euros 1,19 euros

Bluetooth Commander Pro 1,69 euros 1,09 euros

Bluetooth Splitter Pro 1,69 euros 1,09 euros

Pont BT / USB / TCP Pro 1,69 euros 1,09 euros

Text Voice Pro Text-to-speech et lecteur de PDF audio 4,79 euros 2,19 euros

Jour après jour (organisateur) 4,59 euros 2,49 euros

Terminer “Linguiste” 2,59 euros 0,59 euros

Mémoriser: apprendre des mots français avec des cartes mémoire 4,99 euros 2,29 euros

Mémorisez: apprenez des mots russes avec des cartes mémoire 4,99 euros 2,29 euros

Liste de courses S 2,69 euros 1,49 euros

Contrôle parental facile Pro 2,19 € 0,59 €

Simple Scan Pro – Scanner PDF € 5,49 € 3,19

Jeux

Sir Questionnaire 5,99 euros 3,59 euros

ColEm Deluxe – Émulateur ColecoVision complet € 5,49 € 3,09

9e jeu de rôle Dawn III 9,49 euros 4,69 euros

Bloody Roller Coaster VR 18+ 2,89 euros 1,59 euros

Bon voyage! 1,99 € 0,99 €

Simulateur de cultiste 6,99 euros 3,99 euros

Rogue Master – Les sept artefacts 1,79 euros 0,59 euros

Preposition Master Pro – Apprendre l’anglais € 7,49 € 3,59

Star Wars ™: KOTOR 10,99 euros 4,99 euros

Super8Pro (émulateur NE $ / FC) 2,09 € 0,99 €

BuildFall 2 1,09 euros 0,69 euros

Fishing PRO 2020 (Premium) – Simulateur de pêche 2,29 € 1,19 €

N ° 752 Out of Isolation-Horror en prison 2,89 euros 0,79 euros

OVIVO – Jeu de plateforme noir et blanc 1,29 euros 0,69 euros

Party Pop: jeu de ballons de fête 1,09 euros 0,69 euros

Mathematiqa – Math Brain Game Puzzles et énigmes 3,69 euros 1,79 euros

SorcièreSpring 2,29 € 1,09 €

WitchSpring2 4,19 € 1,99 €

마녀 의 샘 3 4,39 euros 2,19 euros

Icewind Dale: édition améliorée 10,99 euros 4,99 euros

La rosée 1,29 euros 0,89 euros

Le dernier peuple romain 2,19 euros 0,99 euros

Munitions de mission 3,09 euros 0,59 euros

One Up – Limonade Rush! 1,99 € 0,59 €

Routes du temps 1 2,09 euros 0,99 euros

RPG Knight ensorcelé 2 4,09 € 1,99 €

Guérir: Pocket Edition 5,49 euros 2,39 euros

Brisons les choses! Cousine 2,41 euros 0,99 euros

Tallowmere 2,09 € 0,99 €

ZONE Shadow of Lemansk Shooter post-apocalyptique 1,69 euros 0,59 euros

Personnalisation

Bulles Fond D’écran Animé 2,49 euros 1,09 euros

Chess Gyro 3D Parallax Live Wallpaper XLVersion 2,49 euros 0,59 euros

Écran fissuré Gyro 3D PRO Parallax Fond d’écran HD 2,49 euros 0,59 euros

Terre et Lune en HD Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper 3,99 euros 0,99 euros

Game of Life Fond d’écran animé 2,49 euros 1,09 euros

Marble Maze Wallpaper Game XL 2,49 euros 0,59 euros

Retro Vintage Purple – Pack d’icônes 1,69 euros 0,99 euros

Flixy 3D – Pack d’icônes 1,99 € 1,19 €

WALLSY – FONDS D’ÉCRAN HD 2,09 € 0,59 €

Pixel Fluo – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Emui – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Pixel sombre – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

PushOn – Pack d’icônes 1,49 € 0,59 €

Plus d’offres?

