Au milieu du Black Friday, nous avons non seulement des ventes sur les téléphones mobiles et les accessoires, le Google Play Store a également un énorme quantité de logiciels à prix réduit. À la fois sous la forme d’applications et de jeux gratuits et à prix réduit: ce Black Friday est brutal dans les logiciels.

53 applications Android gratuites

Commençons par le plus frappant: les applications et les jeux gratuits. Ce Black Friday, il y a beaucoup de variété, en particulier dans les titres pour enfants. Profitez-en et conservez toutes les applications pour toujours et sans vous coûter un centime.

Applications

Gestionnaire de fonds (comptabilité d’éléphant) 3,29 euros gratuits

ProCam X (caméra Pro HD) 5,29 euros gratuits

Text Neck PRO – Correction de la posture de la tête avant 2,99 euros gratuits

Notes EZ 3,09 euros gratuits

Calculatrice d’entreprise Pro 0,59 euros gratuit

Décimal à fraction Pro 0,50 euro gratuit

Fractions mathématiques Pro 0,61 euro gratuit

Déterminant de Matrix Pro 0,50 euro gratuit

Mon test de grammaire anglaise PRO 2,09 euros gratuits

Convertisseur de nombre en mot hors ligne 0,59 euros gratuit

PowerAudio Pro dès 4̶.̶4̶9̶ ̶ € ̶ 4,09 euros gratuits

Identifiant CPU Pro 4,09 euros gratuits

Widgets – CPU | RAM | Batterie 4,09 euros gratuits

Kosmos – Suivi du temps de travail, feuille de temps de travail 2,49 euros gratuits

L’anglais pour tout le monde! Pro 0,59 euros gratuit

Password Manager: stocker et gérer les mots de passe. 1,09 euros offert

Speed ​​View GPS Pro 0,89 euro gratuit

Dressage de chien avec Clicker, sans publicité – Puppy Perfect 4,39 euros gratuits

Hacking éthique et quiz: du débutant à l’avancement 2020 1,39 euro gratuit

Gestionnaire de raccourcis – Épingler des raccourcis sur l’écran d’accueil 0,69 euro gratuit

Widget photo simple – Widget photo – Galerie photo 0,59 euros gratuit

Widget de raccourcis – Widget de dossier Applications 0,79 euro gratuit

Jeux

½ à mi-chemin 2,29 euros gratuits

Bricks Breaker Pro: pas de publicité 4,19 euros gratuits

Peppa Pig: une journée de sport 3,49 euros gratuits

Dr Panda dans l’espace 4,49 euros gratuits

Ville de Hoopa 3,49 euros gratuits

Magasin de crème glacée du Dr Panda 4,49 euros gratuits

La fontaine perdue 1,09 euros offert

Monster Numbers Version complète: addition et soustraction 2,29 euros gratuits

Alice piégée au pays des merveilles 1,09 euros offert

Le secret de Crimson Manor 1,09 euros offert

Duel de gâteau 5,49 euros gratuits

Crise du Moyen Âge 2,09 euros gratuits

Puzzle pour enfants – 82 animaux 1,99 euros gratuit

Enfants relient les points Animaux 1,99 euros gratuit

Livre de coloriage pour les enfants d’âge préscolaire 1,99 euros gratuit

Puzzle 3D Polysphere Flippy Geometry 0,89 euro gratuit

AceSpeeder3 0,99 euros gratuit

Monkey GO heureux 0,69 euro gratuit

Tomb Hunter Pro 0,99 euros gratuit

Personnalisation

Shamrock – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Gray Bloom XIU pour Kustom / klwp 1,59 euros gratuit

Couleur Métal – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Cubemax 3D – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Cirgus – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Lignes de couleur – Pack d’icônes 1,29 euro gratuit

Pack d’icônes gratuit de distraction 0,99 euros gratuit

Noir et blanc HD – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Blex UI – Pack d’icônes 1,19 euros gratuit

Hex AMOLED Neon Fond d’écran animé 3,79 euros gratuits

Cuticon Hexa – Pack d’icônes 1,49 euros offert

Rocsy Square – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

133 applications Android à prix réduit

Voyons voir, voyons … Voulez-vous un logiciel de haute qualité à un prix inférieur? Jetez un œil: le nombre de jeux en vente est abyssal.

Applications

PhotoPills (bêta) 10,99 euros 5,49 euros

IMAGEine Premium 2,29 € 0,99 €

Electrodoc Pro 3,99 euros 2,39 euros

Accordable: accordeur et métronome 4,39 euros 1,49 euros

Vimu Media Player pour TV 2,69 euros 0,99 euros

Météo 14 jours Pro 3,49 euros 1,99 euros

Serveurs Ultimate Pro 8,99 euros 4,49 euros

WiFi Monitor Pro: analyseur de réseau Wi-Fi 3,09 euros 1,49 euros

Anatomie 3D 2,99 euros 0,79 euros

Unified Remote Full 4,99 euros 1,19 euros

Analyseur WiFi Premium 3,99 euros 1,99 euros

Enregistreur vocal facile Pro 3,99 euros 2,29 euros

Unlocker version complète Poweramp 4,99 euros 2,49 euros

Belly Fix – 12 jours PRO 4,59 euros 1,39 euros

PythonPad PRO: Devenez un programmeur Python 3 maintenant 1,69 euros 0,99 euros

Franco Kernel Manager – pour tous les appareils et noyaux 3,89 euros 1,19 euros

PingTools Pro 2,49 euros 0,99 euros

Apprendre le didacticiel de programmation Python – PRO (sans publicité) 3,00 euros 1,39 euros

Panneau de contrôle du volume Pro 1,79 euros 0,79 euros

Apprendre le didacticiel de programmation Java – PRO (NO ADS) 3,00 euros 1,39 euros

Apprendre le didacticiel de programmation C PRO – (NO ADS) 3,00 euros 1,09 euros

Push to Kindle € 5,49 € 1,99

Développement Web PRO (HTML, CSS) 3,89 euros 1,09 euros

FBReader Premium – Lecteur de livres préférés 5,49 euros 3,79 euros

Gestionnaire de réseau – Outils et utilitaires réseau (Pro) 5,99 euros 3,29 euros

Vitamines et minéraux 3,29 euros 0,99 euros

Outils IP: clé Premium Acheter pour 0,99 € euros

tinyCam Monitor PRO 3,99 euros 1,99 euros

Remarques 2,59 euros 1,29 euros

Géométrie PRO 1,99 € 0,89 €

Gamers GLTool Pro avec Game Turbo et Ping Booster 2,79 euros 0,59 euros

MasterGear – Émulateur MasterSystem et GameGear € 5,49 € 3,09

boire de l’eau – Hydro Coach PRO 4,99 euros 2,49 euros

SuperGBC Pro (émulateur GBC) 2,09 euros 0,99 euros

SkySafari 6 Pro 40,99 euros 19,99 euros

Jeux

Le presque disparu 3,99 euros 0,99 euros

La porte blanche 2,99 euros 1,19 euros

Monument Valley 2 5,49 euros 1,29 euros

La chambre: vieux péchés 5,49 € 0,99 €

Don’t Starve: Pocket Edition 4,49 € 0,99 €

Castlevania: Symphonie de la nuit 3,49 euros 0,50 euros

La maison de Da Vinci € 5,49 € 0,59

Oh … Monsieur! Le Hollywood Roast 3,59 euros 1,19 euros

Démon’s Rise 2 6,49 euros 3,09 euros

Dragon Castle: Le jeu de société 3,49 euros 0,99 euros

Deux fois plus intelligent 2,99 euros 1,79 euros

Metro – le jeu de société 2,99 euros 1,19 euros

AntVentor: aventure pointer-cliquer 1,99 € 0,99 €

Tête de niveau € 7,49 € 3,59

Crashlands € 7,49 € 3,59

Voisins de l’enfer: Saison 2 3,99 euros 0,99 euros

Causalité 2,29 € 0,99 €

Dame de chat 2,39 euros 1,19 euros

Tu es espoir 4,49 € 2,39 €

Ordia 4,49 € 1,99 €

Ville de poche 3,29 euros 0,79 euros

Lichtspeer 4,49 € 0,79 €

Ville de Lumino € 5,49 € 0,79

BMX pompé 3 4,49 € 0,79 €

Trail Boss BMX 4,49 € 0,79 €

ENCADRÉ 3,19 euros 0,79 euros

Âmes capricieuses 7,99 euros 1,59 euros

Course de caméléon 2,19 euros 0,79 euros

Chemin de la mort au Canada 9,99 euros 2,29 euros

Suzy cube 4,49 € 0,79 €

realMyst 7,99 euros 1,59 euros

Vendredi – par Friedemann Friese 3,99 euros 1,99 euros

Plancon: Conflit spatial 2,09 euros 0,99 euros

FootLOL: Crazy Soccer! Jeu de football d’action 3,09 euros 1,59 euros

Trésors de Montezuma 2 2,09 euros 0,99 euros

Majesté: The Fantasy Kingdom Sim 1,99 € 0,99 €

Tempest: RPG d’action pirate Premium 14,99 euros 7,49 euros

Farm Frenzy: jeu de gestion du temps 1,99 € 0,99 €

Death Worm ™ 3,19 euros 0,99 euros

Terreur nocturne des zombies 6,99 euros 1,19 euros

Magibot 3,99 euros 0,59 euros

L’histoire de Tiny Bang Premium 3,09 euros 1,59 euros

King of Dragon Pass: RPG d’aventure texte 9,99 euros 4,99 euros

Perséphone 4,99 euros 0,99 euros

Couteau Agatha 4,99 euros 0,99 euros

Alt-Fréquences 6,49 euros 1,09 euros

Enterre moi mon amour 3,49 euros 0,59 euros

Un téléphone perdu normal 2,99 euros 0,59 euros

Mort aux Bermudes 4,19 € 0,99 €

Un autre téléphone perdu: l’histoire de Laura 2,99 euros 0,59 euros

PHOTONIQUE 2,99 euros 0,99 euros

Camp de Slayaway 3,19 euros 1,59 euros

Le chant du lion 5,49 euros 2,79 euros

Explosion de potions 3,49 euros 0,99 euros

Rusty Lake Paradise 3,59 euros 1,79 euros

Lac rouillé: racines 3,59 euros 1,79 euros

Hôtel Rusty Lake 2,39 euros 1,19 euros

ELOH 3,49 euros 1,19 euros

Pirate de Braveland 4,79 euros 0,59 euros

Petit malheur 9,99 euros 5,99 euros

Fran Bow Chapitre 1 1,99 € 0,79 €

Mystic Vale 5,99 euros 3,39 euros

Slaughter 2: Assaut en prison 2,29 € 0,59 €

Dernier sommeil mince 1,79 euros 0,50 euros

G30 – Labyrinthe de la mémoire 3,99 euros 0,99 euros

Nuit personnalisée ultime 3,39 euros 0,99 euros

Farming Simulator 20 6,49 euros 3,39 euros

Humain: Fall Flat 6,49 euros 2,69 euros

Le jeux de la vie 2,99 euros 0,69 euros

LE JEU DE LA VIE 2 – plus de décisions et de libertés! 4,49 € 0,50 €

LE JEU DE LA VIE Vacances 2,29 € 0,69 €

Bloons TD 6 4,99 euros 0,99 euros

Battle Chasers: Nightwar 9,99 euros 1,99 euros

Monopole 4,49 € 0,50 €

Samorost 3 4,99 euros 0,89 euros

Reventure 2,99 euros 1,19 euros

Machinarium 4,99 euros 0,89 euros

Très petits cauchemars 7,99 euros 1,89 euros

Quête sombre 2 4,69 € 1,99 €

Réfléchir + 3,89 euros 1,99 euros

Swapperoo 3,89 euros 1,29 euros

Son histoire 5,49 € 0,99 €

Synchronicité morte: TCT 3,59 euros 1,19 euros

DISTRAINT 2 € 7,49 € 2,99

Codex of Victory – Stratégie de science-fiction 3,99 euros 0,69 euros

Personnalisation

Icônes de contour – Pack d’icônes – VENTE! Vendredi noir 1,59 € 0,79 €

WalP Pro – Fonds d’écran Stock HD (sans publicité) 2,59 euros 1,39 euros

Pix – Pack d’icônes minimal noir / blanc 2,19 euros 0,99 euros

Vibion ​​- Pack d’icônes 1,49 € 0,59 €

Pack d’icônes Vera 1,69 euros 0,99 euros

Licorne sombre – Pack d’icônes 2,59 euros 0,99 euros

Fonds d’écran inhabituels 1,99 € 0,79 €

Horux Black – Pack d’icônes Acheter pour 1,19 euros € euros

Delux Black – Pack d’icônes Acheter pour 1,19 euros € euros

Pack d’icônes Crayon 1,79 euros 0,69 euros

Flore: Pack d’icônes matérielles 2,09 euros 0,79 euros

Kraken – Pack d’icônes sombres 2,59 euros 0,99 euros

Plus d’offres?

Si après toutes ces applications gratuites, notre section sur les vendredis ne fonctionne pas, vous pouvez vous tenir au courant des principales offres de tous les systèmes d’exploitation grâce à nos collègues d’Applesfera et de Xataka Móvil. Vous pouvez également voir les meilleurs prix sur les mobiles et les accessoires dans nos offres de chasse aujourd’hui.

Nous vous rappelons que les commentaires, comme toujours, sont ouvrir pour que vous puissiez ajouter les offres Google Play que vous trouvez. Et si vous en voulez plus, rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous!

