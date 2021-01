La semaine touche à sa fin, il est également temps de plonger dans le Google Play Store à la recherche du meilleures offres logicielles. Et c’est exactement ce que nous avons fait, quelle collection d’applications et de jeux nous vous avons réservé. Vous souhaitez économiser de l’argent tout en équipant votre Android au maximum? Eh bien, vous savez: à télécharger.

44 applications Android gratuites

Ça ne fait aucun doute que applications et jeux gratuits Ce sont les plus attractives des offres Google Play, c’est pourquoi elles sont en première position de notre compilation. Vous ne voulez rien dépenser? Essayez notre sélection et profitez-en: vous l’aurez pour toujours dans votre bibliothèque si vous continuez à la télécharger.

Applications

Filtre écran sombre – Lumière bleue – Mode nuit 0,69 euro gratuit

Casier de calculatrice – Photo, vidéo, audio Hider Pro 9,49 euros gratuits

CASH INOUT 1,99 euros gratuit

Moniteur de travail Nanopool 42,99 euros gratuits

Liste de contrôle OnSite – Inspecteur de la qualité et de la sécurité 5,99 euros gratuits

Mémorisez: apprenez des mots italiens avec des cartes mémoire 4,99 euros gratuits

GPS Speed ​​Pro 0,89 euro gratuit

Clavier numérique Kanji 0,50 euro gratuit

Simple App Locker – Protéger les applications – Protecteur d’applications 0,69 euro gratuit

NatureAi: Identification de la nature – Scanner de la nature euros reuros

Reconnaissance de notes – Convertir de la musique en partitions 2,99 euros gratuits

All Currency Converter Pro – Taux de change de l’argent 2,19 euros gratuits

Identifiant CPU Pro 4,09 euros gratuits

Widgets – CPU | RAM | Batterie 4,09 euros gratuits

PowerAudio Pro dès 4̶.̶4̶9̶ ̶ € ̶ 4,09 euros gratuits

Jeux

Word Flood PRO 1,99 euros gratuit

Glidey – Jeu de puzzle minimal 0,99 euros gratuit

Mon test de grammaire anglaise: Past Tenses PRO 2,19 euros gratuits

Mon test de grammaire anglaise: articles – PRO 2,19 euros gratuits

Orthographe Pro! (Prime) 2,19 euros gratuits

Mot silencieux 0,59 euros gratuit

Balles magnétiques HD 0,59 euros gratuit

Aimant Balls: Match-Three Physics Puzzle 0,59 euros gratuit

Boules aimantées 2 0,59 euros gratuit

Magnet Balls PRO: Puzzle de physique 0,59 euros gratuit

Lynn, dessinée en puzzles 3,49 euros gratuits

Projet Alnilam 3,59 euros gratuits

Personnalisation

Planètes Live Wallpaper Plus 0,99 euros gratuit

Pack d’icônes Neon-W 1,09 euros offert

Lumbre – Pack d’icônes 1,29 euro gratuit

Win Circle – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Next Icon Pack Pro 1,09 euros offert

Verre noir – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Rugo – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Blex UI – Pack d’icônes 1,19 euros gratuit

Cadre Ramka – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

X Back – Pack d’icônes 0,89 euro gratuit

Cuticon Hexa – Pack d’icônes 1,49 euros offert

Roui – Pack d’icônes 1,69 euros offert

Win10 Flat – Pack d’icônes 1,19 euros gratuit

Cirgus – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Glass Neon – Pack d’icônes 1,09 euros offert

Plax – Pack d’icônes 1,29 euro gratuit

59 applications Android à prix réduit

Allons-y avec le applications et jeux proposés, une compilation avec le meilleur que nous ayons trouvé avec une réduction. Et il existe de très bons logiciels, en particulier des jeux: vous ne le regretterez sûrement pas si vous l’achetez maintenant.

Applications

Fenix ​​2 pour Twitter 5,99 euros 2,99 euros

Scanner de documents mobile (MDScan) + OCR 4,09 € 0,99 €

Test WiFi (sans publicité) – Qui utilise mon WiFi 2,09 euros 0,99 euros

Qui utilise mon WiFi (sans publicité) – Scanner WiFi 2,09 euros 0,99 euros

Indicateur de signal WiFi (sans publicité) – Scanner WiFi 2,09 euros 0,99 euros

Trace de redirection HTTP 4,69 € 1,79 €

Analyseur MetaTags 4,69 € 1,99 €

Suppresseur de fichiers en double (sans publicité) 2,09 euros 0,99 euros

Distance pupillaire PD pour lunettes et casque VR 7,99 euros 3,89 euros

ColEm Deluxe – Émulateur ColecoVision complet 4,99 euros 2,99 euros

Jeux

Le presque disparu 3,99 euros 1,99 euros

Les évadés: Prison Break 5,49 euros 1,29 euros

The Escapists 2: Pocket Breakout 7,99 euros 1,89 euros

OVIVO – Jeu de plateforme noir et blanc 1,29 euros 0,69 euros

AntVentor: aventure pointer-cliquer 1,99 € 0,99 €

Princesse musculaire 1,79 euros 0,89 euros

Protégé 4,39 euros 1,09 euros

Penarium 2,29 € 0,79 €

Floqueurs 1,69 euros 0,69 euros

Spitkiss 2,29 € 1,19 €

Mort aux Bermudes 4,99 euros 2,99 euros

R-TYPE II 1,99 € 0,79 €

Un téléphone perdu normal 2,99 euros 1,79 euros

Enterre moi mon amour 3,49 euros 1,99 euros

Un autre téléphone perdu: l’histoire de Laura 2,99 euros 1,39 euros

Petite grande aventure 4,99 euros 1,99 euros

L’héritage de Raiden 4,99 euros 1,99 euros

Wonder Boy: Le piège du dragon 8,99 euros 4,69 euros

Chroniques Ys 1 4,99 euros 1,99 euros

Ys Chroniques II 4,99 euros 1,99 euros

Sanatorium 3,99 euros 1,69 euros

Aventures de Pang 3,99 euros 1,69 euros

Trilogie Double Dragon 2,99 euros 1,19 euros

Un autre monde 3,99 euros 1,59 euros

Binary Fun ™: Number System Pro 3,39 euros 0,99 euros

Hobo de l’espace 4,49 euros gratuits

Slaughter 3: Les rebelles 2,29 € 0,59 €

9e jeu de rôle Dawn III 9,49 euros 5,49 euros

Icewind Dale: édition améliorée 10,99 euros 4,59 euros

Kickers de porte 3,69 euros 0,99 euros

Vodobanka Pro 1,89 euros 0,89 euros

Achikaps Pro 1,89 euros 0,89 euros

Bleentoro Pro 1,89 euros 0,89 euros

7 jours: roman interactif de puzzle mystère hors ligne 4,09 € 1,13 €

Personnalisation

Pack d’icônes Vera 1,79 euros 0,99 euros

Pack d’icônes Alexis: épuré et minimaliste 1,69 euros 0,59 euros

Pixly Sewing – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

MIU! 12 Limitless – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

FluOxigen – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Pixly Galaxy – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Pixly Square – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Pixel sombre – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Pack d’icônes BeeLine 1,89 € 0,59 €

PushOn – Pack d’icônes 1,59 € 0,59 €

Pack d’icônes Lineon: LineX 1,99 € 0,69 €

Galaxy X – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Oxigen Circle – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Plus d’offres?

Si après toutes ces applications gratuites, notre section sur les vendredis ne suffit pas, vous pouvez vous tenir au courant des principales offres de tous les systèmes d’exploitation grâce à nos collègues d’Applesfera et de Xataka Móvil. Vous pouvez également voir les meilleurs prix sur les mobiles et les accessoires dans nos bonnes affaires de chasse aujourd’hui.

Nous vous rappelons que les commentaires, comme toujours, sont ouvrir pour que vous puissiez ajouter les offres Google Play que vous trouvez. Et si vous en voulez plus, rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous!

