Apple TV est l’une des principales nouveautés dans les services ajoutés aux consoles Microsoft.

Au cours des dernières générations, les consoles sont devenues plus centres multimédias que dans de simples systèmes pour profiter des jeux vidéo. Quelque chose qui a été affiné grâce à des mises à jour qui ont ajouté du nouveau contenu et une compatibilité avec divers services. Maintenant, le blog officiel Xbox a détaillé quelles seront les applications que les utilisateurs qui achètent pourront profiter à partir du jour du lancement. Xbox Series X ou Xbox Series S.

Plus d’une douzaine d’applications à utiliser avec la Xbox Series X et SLa société de Redmond a annoncé quelles applications seront disponibles en téléchargement sur le système de nouvelle génération de Microsoft. Les utilisateurs pourront accéder à divers services, principalement la télévision à la demande ou des plateformes musicales, et profiter de la nouvelle Xbox pour bien plus que jouer. Les applications qui seront disponibles le 10 novembre sont: Netflix, Disney +, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket et plus.

En plus de ces applications, il faut ajouter l’inclusion du Apple TV, avec laquelle les acheteurs de Xbox Series X et S auront accès à une bibliothèque de milliers de films, émissions et documentaires du service de la firme de Cupertino. Vous aurez un accès d’essai de 7 jours et la possibilité de Abonnement Apple TV + au prix de 4,99 euros par mois.

C’est l’une des nouveautés disponibles à partir du 10 novembre, sans oublier un catalogue complet de lancement Xbox Series X et S, avec lequel les joueurs pourront constater le saut de génération. Sans oublier des services comme Passe de jeu, qui donnent accès à une immense bibliothèque de jeux grâce à un abonnement mensuel. De plus, Microsoft organisera un événement de streaming pour célébrer l’arrivée de la nouvelle génération.

