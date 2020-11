Apprenez à programmer en Python depuis votre mobile avec les meilleures applications que vous pouvez télécharger gratuitement.

Écrit par Christian Collado

Ce n’est peut-être pas la langue la plus moderne ou la plus avancée. Mais sa polyvalence, ajoutée à la facilité d’apprentissage et d’utilisation, rend Python est l’un des langages de programmation préférés par des millions de développeurs à travers le monde, étant aujourd’hui le plus populaire parmi les utilisateurs de StrackOverflow.

Et si tu ne lui as pas encore donné de chance, Python peut être une excellente option pour commencer la programmation, notamment grâce à l’infini d’informations, de guides et de ressources qui existent aujourd’hui.

Aujourd’hui, nous sélectionnons le meilleures applications pour apprendre à programmer en Python Depuis le téléphone.

Meilleures applications pour apprendre à programmer en Python

SoloLearn

Un classique des applications pour apprendre à programmer avec votre mobile. SoloLearn Il dispose d’une application Android qui comprend des ressources pour apprendre à programmer avec différentes langues, prise en charge par une large communauté d’utilisateurs.

Dans ladite application, il est possible apprendre à programmer en Python depuis un mobile, en espagnol et avec des leçons expliquées de manière claire et concise.

L’application vous permet d’écrire et d’exécuter du vrai code Python dans l’éditeur mobile, et ressemble à ceci échecs ou succès en temps réel.

De plus, l’agenda est ajusté à notre niveau, de sorte que nous effectuerons toujours des activités en fonction de notre connaissance du langage de programmation.

Apprenez Python

Un autre bien Application Python pour Android est Learn Python. C’est un outil gratuit avec plus de 100 programmes Python à compléter cela nous aidera lors de l’apprentissage, ainsi que des tutoriels de toutes sortes pour comprendre les concepts de langage.

De plus, l’application a un mode questions et réponses qui nous aidera à renforcer nos connaissances sur Python depuis le mobile, parmi lesquelles questions d’examen cela mettra nos compétences à l’épreuve.

Programiz

Probablement l’une des applications pour apprendre Python avec le meilleur design de toute la sélection.

Programiz propose deux modes d’apprentissage: gratuit et «pro». Dans le premier, nous aurons accès à différents cours préparés par des experts destinés aux débutants du langage de programmation, avec des quiz, des exercices qui sont réalisés directement dans l’éditeur intégré et de nombreux exemples pratiques.

De plus, ceux qui souhaitent aller plus loin peuvent acheter la version Pro, avec laquelle ils auront accès à un certificat à obtenir à la fin du cours de programmation Python, ainsi que d’autres fonctions telles que la possibilité de suivre les cours dans l’ordre souhaité ou exécutez le code autant de fois que nécessaire.

Hub de programmation

Bien sûr, l’un des meilleures applications pour programmer sur Android, quelle que soit la langue que vous souhaitez apprendre.

Programming Hub nous offre un total de plus de 20 cours, plus de 5000 échantillons de code et un compilateur extrêmement rapide dans la même application à partir de laquelle vous pouvez apprendre Python sur Android.

De plus, l’application dispose d’un mode hors-ligne afin que nous puissions apprendre à programmer à tout moment, n’importe où, et d’autres fonctionnalités à débloquer avec la version Pro.

Enki

Une autre application célèbre pour apprendre à programmer est Enki. Cette application a tutoriels, exercices et ressources pour plusieurs langages, dont Python.

Le tout dans une application extrêmement facile à utiliser avec l’un des meilleurs designs que nous ayons vus depuis longtemps.

DataCamp

L’outil mobile de DataCamp, l’une des plus grandes plateformes pour apprendre à programmer qui existe aujourd’hui.

Son grand avantage par rapport aux autres applications est son concept de Cours de 5 minutes pour apprendre Python qui peut être pris à tout moment.

De plus, il dispose d’un “mode pratique” qui nous permet d’expérimenter le code de l’application et de voir rétroaction instantanée basé sur des programmes écrits.

Mime

Nous concluons cette sélection avec l’une des applications les plus connues pour apprendre à programmer depuis votre mobile: Mimo.

Selon ses créateurs, plus de 5 millions de personnes utilisent cette application pour améliorer leurs compétences en programmation, grâce à son cours de différentes langues, y compris Python, qui offre la possibilité de créer des applications ou même des jeux depuis votre mobile ou réaliser l’automatisation au fur et à mesure que nous terminons les différents cours proposés.

Ce sont, aujourd’hui, les meilleures applications pour apprendre Python sur Android. Cependant, si vous souhaitez continuer à entrer dans le monde de la programmation avec d’autres langages, n’oubliez pas qu’il existe d’autres très bonnes applications pour apprendre à programmer à partir de votre mobile, y compris la propre application de Google pour apprendre à développer des applications JavaScript.