Noël est passé, et bien que le Père Noël ne soit pas exactement une tradition espagnole – les Rois Mages sont distillés ici le 5 janvier – la mondialisation et les réseaux sociaux ont contribué à ce que le Père Noël arrive également dans ces régions.

Vous ont-ils laissé un nouveau mobile sous l’arbre et vous êtes dépassé par le transfert de toutes les données de l’ancien vers le nouveau? Eh bien, si c’est Android, voici comment vous pouvez tout transférer pour ne pas perdre une photo, un compte ou une application:

Samsung Smart Switch

Si votre nouveau smartphone est un Samsung, l’outil Smart Switch est l’un des joyaux cachés de l’entreprise. Vous pouvez msur les contacts, la musique, les photos, le calendrier, les messages texte, les paramètres de l’appareil et plus, et son avantage est que peu importe si votre ancien mobile est Android ou iPhone, car l’application prend en charge différentes marques tant qu’elles ont Android 4.0 ou supérieur, iOS 4.2.1 ou supérieur, BlackBerry 7 ou Windows Phone 8.1. Pour cela:

Téléchargez l’application Smart Switch depuis Google Play ou Samsung Galaxy Apps sur votre ancien et votre nouvel appareil. N’oubliez pas que sur les modèles Galaxy S7 et S7 Edge, les mobiles Samsung ont déjà Smart Switch comme fonction par défaut.Acceptez les conditions d’utilisation sur les deux appareils. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur “Paramètres »sur le nouvel appareil.Presse “Cloud et comptes ».Presse “Smart Switch ».Ouvre “Smart Switch” également sur l’ancien appareil. “Début” sur les deux appareils. “Sans fil” sur les deux appareils Sélectionnez le type d’appareil vous souhaitez vous connecter à votre mobile, dans ce cas “Android”. Appuyez sur “Envoyer” sur l’appareil ancien.Presse “Recevoir” sur l’appareil Nouveau.Choisir “Connecter” sur l’ancien appareil. Si les appareils mettent trop de temps à se connecter automatiquement, entrez le code PIN sur le nouvel appareil qui apparaît sur l’ancien appareil.Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez vVoir les options de transfert de données disponibles sur l’ancien appareil. Choisir “Toutes les personnes” ou appuyez sur les données spécifiques que vous souhaitez transférer vers votre nouvel appareil et appuyez sur “Envoyer”.UNE alerte indiquant qu’un autre appareil souhaite vous envoyer des données. Presse “Recevoir” pour accepter le transfert de données ou appuyez sur «annuler» pour le rejeter. Le temps de transfert dépendra du volume de données transférées. Une fois le processus terminé, vous pouvez afficher le volume et les données du déplacement. Autres applications

Si le mobile que vous avez acheté neuf n’est pas un Samsung, vous pouvez toujours essayer d’autres applications telles que:

Conçu par un autre fabricant bien connu, la Chine Lenovo qui possède actuellement Motorola, l’application SHAREit n’a pas besoin de se connecter à Internet pour le processus de transfert. Et il se démarque avant tout parce qu’il fonctionne sur les appareils Android (quelle que soit la marque), avec iPhone, Windows Phone et même les systèmes d’exploitation de bureau tels que Windows XP, Vista, 7, 8, 10 et MacOS.

Téléchargez SHAREit pour Android

Téléchargez SHAREit pour iOS