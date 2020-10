Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/10/2020 14:50

Nintendo et Remedy nous ont surpris cette semaine en révélant que Contrôle Ultimate Edition est maintenant disponible sur Switch. Cependant, nous n’avons pas vu de version traditionnelle, mais plutôt une version cloud, qui nécessite une connexion Internet constante. Maintenant, les développeurs de ce titre ont révélé que c’était le seul moyen d’amener le jeu sur la console hybride, sinon cela aurait été complètement impossible.

Dans une récente interview avec Nintendo Life, Thomas Puha, directeur des communications de Remedy Entertainment, a révélé que un port traditionnel sur Switch était pratiquement impossible en raison de limitations techniques, financier et personnel. On a même pensé qu’un autre studio amènerait Control sur la console, mais en fin de compte, ce n’était pas possible non plus. Voici ce qui a été commenté:

«Je pense qu’il est prudent de dire qu’il n’y aurait pas de contrôle sur Switch sans le cloud. Nous avons passé un certain temps dans le passé à comprendre ce qu’il faudrait pour produire un port vers Switch avec un partenaire externe, mais nous l’avons trouvé impossible pour diverses raisons. De technique, financier et personnel. Ce n’est pas une question de désir. Bien sûr, Remedy et 505 Games veulent Control sur de nombreuses plates-formes, y compris Switch. Si seulement c’était aussi simple que ça. Croyez-moi, l’un des aspects les plus difficiles de la création de jeux est tous les engagements que vous devez prendre. Il y a tellement de choses à penser, comme s’il existe un certain middleware disponible pour le commutateur, combien de temps faudra-t-il pour mettre à jour, etc. Comme toujours, il s’agit de ressources et nous en avons très peu dans une entreprise de la taille de Remedy, où nous travaillons sur plusieurs projets très différents en même temps “

Control Ultimate Edition – Cloud Version est maintenant disponible sur Nintendo Switch, et vous pouvez télécharger un essai gratuit pour voir si votre Internet est capable d’exécuter le jeu. De même, il est important de mentionner que ce jeu n’est pas disponible dans l’eShop Mexico, et si vous souhaitez l’essayer, vous devrez changer la région de votre console.

