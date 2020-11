Les procrastinateurs savent bien s’organiser, même s’ils s’organisent mal.

Vous ne connaissez peut-être pas le mot procrastination, mais vous connaissez sa signification et cela peut même faire plus partie de votre vie que vous ne le pensez. Il s’agit de cette perte de temps inconsciente, où il semble que nous soyons distraits par quoi que ce soit, priorisant les tâches qui ne sont pas urgentes pour reporter celles qui le sont. Il y a des activités que, au fond, nous n’avons pas envie de faire et pour essayer de les éviter, nous en inventons d’autres et nous les priorisons bien plus qu’elles ne le méritent. Par exemple, nous commençons à répondre aux e-mails, à voir les publications de FacebookParfois même pour nettoyer la maison ou faire quelque chose à manger, quoi que ce soit qui sert à ne pas faire ce que l’on devrait vraiment. C’est une habitude qui peut être très mauvaise sur le long terme, surtout quand il s’agit de travailler, alors ici nous allons vous apprendre à éviter la procrastination.

Selon certains médecins, la principale caractéristique des procrastinateurs est qu’ils font passer le plaisir à la douleur. Comme tout le monde, non? Oui, mais ils poussent à l’extrême que, comme nous l’avons expliqué précédemment, ils déplacent des tâches, reportant des choses qui pourraient être plus inconfortables, mais plus nécessaires. Curieusement, ce n’est pas un problème d’organiser le temps, car en fait, les gens qui ont cette habitude l’organisent très bien. Le problème est que organiser les mauvaises activités. En ce sens, ils peuvent utiliser cette capacité à leur avantage. Si vous tergiversez beaucoup, vous pouvez faire certains ajustements et changer vos habitudes une fois pour toutes. C’est un inconfort plus psychologique et plus profond qu’on pourrait le penser et il peut être difficile d’arrêter, mais cela peut être réalisé avec le temps, en changeant petit à petit.

Divisez le travail

Diviser le travail en plusieurs parties est l’une des bonnes habitudes pour éliminer la procrastination. En effet, ceux qui ont cette habitude peuvent qualifier certains travaux de fatigants ou de très étendus. Ainsi, faire des divisions peut amener le cerveau à mieux fonctionner.

Varie de zones

Parfois, les personnes qui procrastinent s’assoient à proximité et claustrophobe. Ils trouvent le travail trop ennuyeux et fastidieux, alors opter pour des espaces de travail plus variables peut aider. Bougez, changez de siège et passez d’un endroit à un autre.

Recharger l’énergie

Pour ne pas vous sentir pris au piège et avec trop de charge de travail, accordez-vous de petites pauses. Cela aide beaucoup à éliminer la procrastination, afin que vous puissiez retourner au travail avec plus d’enthousiasme. On pourrait appeler cela une sorte de procrastination contrôlée.

Règle des deux minutes

La règle des deux minutes est que si quelque chose peut être fait en moins de temps, devrait être fait immédiatement. Ne planifiez pas ces tâches, si vous mesurez cette période de temps, vous pouvez comprendre ce qu’il faut faire plus rapidement et ainsi avancer.

Organisez votre journée

Les procrastinateurs, comme nous l’avons dit au début, sont bons pour organiser, même s’ils sont mal organisés. C’est pourquoi vous devriez avoir un plan de temps et de tâches prioritaires pour la journée. Mesurez la durée de votre travail et essayez de suivre ce calendrier au quotidien.