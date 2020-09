La gestion des talents a été largement basée sur les développements numériques, pour être pertinente sur le marché.

Un élément d’une grande aide est celui qui nous avertit à quel point il est important pour les marques d’innover sur le marché.

Cela a créé une série d’opportunités, qui ont pu se développer grâce à l’innovation qui existe sur le marché.

La gestion des talents a été le domaine le plus difficile au cours de cette couverture COVID-19 auquel nous avons été confrontés, car elle a mis en œuvre toutes sortes de défis.

Face à ces défis, un élément qu’il ne faut pas perdre de vue nous prévient de l’opportunité sur le marché de construire des stratégies de plus en plus pertinentes.

Face à cette pertinence, un élément qui se démarque est celui qui nous avertit de l’opportunité que les entreprises ont trouvée sur le marché, de pouvoir innover et le faire en comprenant les capacités de leurs talents et le potentiel qu’ils ont de la main du numérique.

Face à ce défi, il ne faut pas perdre de vue la façon dont les marques se sont de plus en plus consolidées, mais dans la mesure où le numérique a été la base de leur potentiel.

Maintenant lis:

Cela a évidemment ouvert l’opportunité aux entreprises de mieux gérer les collaborateurs qu’elles ont et dans cette optique, il a été possible d’innover dans les stratégies de vente, la nouvelle offre et la compréhension de la réalité vécue. dans le marché.

Pour y parvenir en tant que marketeur, vous avez la possibilité de vous former aux différentes propositions que le École de marketing avec un diplôme en marketing pharmaceutique, numérique; ainsi que des programmes directive en UX ou en storytelling.

Dans l’entretien suivant avec Alfredo Alvarado, Chief Commercial Officer de Fintech Good for Good, le manager nous révèle les étapes à suivre dans des domaines comme le développeur en cette période difficile dans laquelle nous nous trouvons.

Merca2.0 – Comment réaliser la promotion et la vente à distance et via les canaux digitaux, quelles compétences faut-il avoir pour y parvenir?

Afredo Alvarado – Pour réussir la vente et la promotion à distance, il est nécessaire d’avoir une connaissance de base de l’utilisation et de la gestion des canaux numériques qui vous permettent de développer votre réseau de contacts et de communiquer facilement avec eux.

Par exemple, les réseaux sociaux se sont positionnés comme une excellente ressource pour développer de façon exponentielle le nombre de clients potentiels, la participation et la promotion des produits et services dans les groupes de réseaux sociaux a été un tremplin très important pour bon nombre de nos promoteurs.

Certaines des compétences essentielles pour réussir les ventes sont la communication efficace, l’empathie et la persuasion. Ces compétences permettent des ventes personnalisées, considérant que les besoins de chaque client sont différents. L’important est de pouvoir identifier ces besoins et de pouvoir apporter une solution.

Merca2.0 – Quelles ont été les principales erreurs commises par les professionnels dans cette conversion au numérique?

Certains des plus grands défis que nous observons dans la conversion numérique sont la cybersécurité et l’utilisation obsolète des outils numériques.

En effet, le confinement a accéléré la transition numérique de manière quasi obligatoire.

Concernant l’utilisation des outils numériques, il existe de nombreux promoteurs qui, en raison de la différence générationnelle, n’étaient pas habitués à utiliser ce type d’outils, nous avons donc développé une série de formations virtuelles et de webinaires, tels que des vidéos et des articles sur nos plateformes en ligne pour pouvoir fournir des compétences professionnelles aux promoteurs.