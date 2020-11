Cher journal, je veux apprendre une langue et l’écrire correctement. Eh bien, comme le dit le dicton, la pratique rend parfait. Et sur internet, vous trouverez une multitude d’options pour apprendre une langue en la pratiquant devant un bot, en jouant, faire des exercices ou même recevoir des corrections de locuteurs natifs.

Il n’y a rien de nouveau. À ses débuts, Busuu il proposait des activités et des exercices pour apprendre une nouvelle langue. Aussi, vous pourriez rédiger des textes sur des sujets proposé par l’application et les locuteurs natifs vous ont dit si tout allait bien ou si vous deviez changer quelque chose.

LangCorrect Il est également engagé dans cette dynamique. Écrivez et écrivez dans la langue que vous souhaitez apprendre ou améliorer. Avec l’aide de sa communauté d’utilisateurs, qui compte plus de 45 000 membres, vous améliorerez votre écriture en Anglais, japonais, chinois ou français. Pour votre part, vous pouvez aider les autres à améliorer leur espagnol.

Ecrire, corriger et apprendre

Il existe de nombreux outils et applications pour apprendre une langue dans votre pente orale. Dans le cas de LangCorrect, il s’agit d’apprendre à l’écrire en maîtrisant la grammaire, l’orthographe et la syntaxe, indispensables à la rédaction d’articles, messages instantanés ou e-mails.

Ce service en ligne vous propose de rédiger une sorte de journal. Vous choisissez les sujets et ce que vous voulez écrire. En retour, les utilisateurs qui connaissent cette langue pourront indiquer si ça va ou si quelque chose pourrait être corrigé, en raison d’une faute d’orthographe ou d’un problème de style. Et pour faciliter la correction, vous verrez le changements mis en évidence comme avec les éditeurs de texte actuels.

En plus des corrections, les utilisateurs natifs peuvent fournir des suggestions ou même apportez votre expérience. Dans ce sens, LangCorrect dispose de son propre service de messagerie instantanée avec lequel parler à d’autres utilisateurs via messages texte.

Ainsi, en pratiquant votre écriture dans une langue ou une autre, vous pourrez rencontrer de nouvelles personnes, une méthode très pratique pour apprendre une langue pendant que vous vous consacrez à discuter avec quelqu’un, même si c’est par écrit. Vous pouvez utiliser ce service gratuitement pour corriger les textes d’autres utilisateurs ou enregistrement si vous envisagez d’apprendre une nouvelle langue. Tout au plus, vous pouvez apprendre deux langues en même temps.

Pour le moment, l’outil peut être utilisé gratuitement par défaut, bien qu’il dispose d’une version payante qui déverrouille toutes les options. Par exemple, vous pouvez apprendre jusqu’à dix langues en même temps, exporter vos textes corrigés en PDF et vos textes seront plus visibles afin qu’ils les corrigent avant.

Finalement, LangCorrect est un intermédiaire en ligne pratique pour ses plus de 4 000 utilisateurs enregistrés et ses plus de 45 000 utilisateurs. Grâce à eux, vous pouvez apprendre ou améliorer votre niveau de plus de 47 langues.

L’article Apprendre une langue en l’écrivant encore et encore a été publié dans Explica.co.