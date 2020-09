Les mises à jour annuelles du système d’exploitation des smartphones sont l’une de ces choses arbitraires auxquelles nous nous attendons de la part de Google (qui fait Android) et d’Apple, mais elles n’ont pas vraiment de sens.

Jetez un œil à la liste des fonctionnalités d’Android 11 – elle est assez simple, avec seulement quelques nouveaux ajouts qui seront utiles pour un public de niche, comme la modification des contrôles de la maison intelligente et des médias, des modifications du fonctionnement de votre téléphone si vous êtes sur Wi- Fi ou données mobiles, et une barre de notification compartimentée qui sépare les conversations des autres notifications.

Il n’y a rien ici qui changera la façon dont vous utilisez votre téléphone de quelque manière que ce soit – Android 10 était le même pour la plupart. Une bascule en mode sombre était le seul changement majeur – mais la plupart des applications ne le prenaient même pas en charge au départ, de sorte que le lancement actuel d’Android 10 a apporté très peu de nouveautés.

Cela soulève la question – quel est l’intérêt de ces mises à jour Android annuelles? Aucune des raisons pour lesquelles je ne peux penser à résister à un examen minutieux, et il serait beaucoup plus logique d’avoir une approche toute l’année pour que les fonctionnalités atterrissent plus tôt.

Une année est arbitraire

La plupart des lignes de smartphones ont de nouvelles itérations chaque année et les lancements annuels dans le monde du téléphone sont la norme.

Mais les lancements de nouveaux smartphones ont tendance à être nécessaires pour des raisons commerciales, pas pour des raisons technologiques – le plus souvent, un nouvel iPhone, un téléphone Samsung Galaxy ou un téléphone Motorola, Huawei, Nokia ou LG n’aura que quelques modifications par rapport à la version de l’année précédente.

C’est une mise à jour itérative faite parce que la compagnie de téléphone aura mauvaise mine et vendra moins de combinés s’il n’y a pas de nouveau téléphone, pas parce qu’il y a suffisamment de nouvelles technologies pour un nouvel appareil révolutionnaire.

Cela ne résiste pas vraiment aux mises à jour du système d’exploitation, car ce ne sont pas des produits commerciaux – vous les obtenez gratuitement, et si vous avez un téléphone Android, vous devrez généralement utiliser le système d’exploitation Android. .

Android 10 a introduit le mode sombre, et c’est à peu près tout. (Crédit d’image: Future)

Google n’a pas besoin de publier des mises à jour itératives d’Android, car il n’a pas besoin de présenter un spectacle pour que les gens utilisent Android – ses utilisateurs sont généralement des fans qui préfèrent l’utiliser que iOS, quelle que soit la pompe d’un nouveau lancement.

Au lieu de mises à jour annuelles d’Android, il serait beaucoup plus logique que Google insère de nouvelles fonctionnalités dans Android toute l’année. Il le fait de toute façon avec des correctifs fréquents pour corriger les bogues et autres problèmes, donc ce ne serait pas du tout un grand changement de procédure.

Apple fait cela dans une certaine mesure avec iOS. Bien que de nombreuses fonctionnalités soient annoncées avec chaque nouvelle version d’iOS, beaucoup ne sont disponibles que sur les téléphones et les tablettes avec les versions incrémentielles tout au long de l’année, pas dans la version initiale.

Une stratégie de déploiement comme celle-ci serait excellente car elle permettrait aux utilisateurs d’Android d’obtenir toutes les nouvelles fonctionnalités dès qu’elles sont disponibles, plutôt que d’attendre plus longtemps juste pour une date de sortie arbitraire. Cela permettrait également à Google de répondre aux nouvelles demandes immédiatement, plutôt qu’une fois par an.

Le déploiement d’Android est déroutant

J’ai parlé d’une «date de sortie d’Android», mais ce n’est pas aussi simple que cela. À la date de lancement officielle d’Android chaque année, les téléphones Google Pixel reçoivent la nouvelle version du système d’exploitation, mais les combinés d’autres sociétés doivent attendre que le fabricant crée sa propre version pour les téléphones.

La plupart de ces fabricants décalent également la sortie d’Android par modèle, de sorte que chaque téléphone différent finira par avoir une date de sortie Android différente.

Le Google Pixel 4 recevra probablement Android 11 dès sa sortie. (Crédit d’image: Future)

Au moment de la rédaction de cet article, Android 10 a presque un an, mais il se déploie encore lentement sur plus de téléphones de différentes sociétés – et le cycle est sur le point de recommencer avec Android 11.

Ce type de lancement par dispersion peut être très déroutant pour les personnes qui possèdent un téléphone Android mais ne suivent pas toutes les dernières nouvelles du téléphone – elles n’ont aucune idée de quand ou si leur téléphone recevra la mise à jour, et il est difficile de trouver des informations précises sur le matière. C’est particulièrement vrai pour ceux qui ne savent même pas quel modèle de téléphone ils ont, donc ils ne peuvent pas rechercher.

Contrairement à Apple, Google ne fait pas pression sur les utilisateurs de son système d’exploitation pour qu’ils se mettent à jour dès qu’il y a une nouvelle version, ce qui peut aggraver le problème car certaines personnes utilisent un logiciel vieux de plusieurs ans.

Un cycle de sortie Android lent assurerait probablement une date de sortie plus cohérente du système d’exploitation pour tous les téléphones, car les fabricants n’auraient qu’à adapter une fonctionnalité à la fois à leurs appareils, pas une grande sélection d’entre eux, et cela aiderait plus d’utilisateurs d’Android comprennent leur téléphone.

La sécurité n’est pas un problème

Certains disent qu’une mise à jour annuelle d’Android est nécessaire pour les mises à jour de sécurité, dont il y en a beaucoup dans chaque nouvelle version d’Android, mais ce n’est pas le cas.

Les mises à jour de sécurité sont envoyées régulièrement à votre smartphone, pas seulement une fois par an, et la suppression des versions Android annuelles n’affecterait en rien la sécurité.

Il peut y avoir dans les coulisses des raisons pour lesquelles Google s’en tient à sa sortie annuelle d’Android au lieu d’une approche plus fluide, mais pour les fans de téléphones et le consommateur moyen, cette dernière option serait beaucoup plus utile.

