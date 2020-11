Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord



Impact Genshin C’est l’un des titres qui a réussi à faire aimer le plus aux utilisateurs cette année, le jeu vidéo chinois a battu des records et a surpris ses créateurs avec le niveau de succès atteint par le RPG. Le jeu est entièrement gratuit, mais avec un système de micro-paiement, ce qui a conduit un YouTuber à dépenser plus de 7000 dollars dans le jeu, alors soyez fâché et promettez de ne plus jamais utiliser votre compte en qualifiant le jeu de “cassé”.

Le YouTuber Mtashed a promis de ne jamais utiliser son compte Impact Genshin où je passe 7000 dollarscar il refuse de promouvoir le système d’achat du jeu. Le Youtuber explique dans une vidéo sur sa chaîne:

“Si une personne sensée dépensait autant d’argent pour un jeu, je dirais honnêtement qu’à moins d’avoir beaucoup d’argent gratuit, regardez dans le miroir et demandez de l’aide. Je suis désolé si je vous ai jamais incité à dépenser pour cela. Je me sens coupable. Je ne dors même pas bien. Je pense que ce système est un jeu de hasard. Je ne peux pas croire que cela existe dans un jeu et je refuse d’en faire la promotion. Je ne peux pas le faire et je suis vraiment désolé de l’avoir fait. “

Le Youtuber a admis se sentir extrêmement coupable d’avoir dépensé pour le jeu en disant:

“Je suis un créateur de contenu et je peux considérer cela comme une dépense professionnelle”

“Ma vidéo de conseils a généré 7 300 et j’ai payé pour chaque souhait que j’ai fait sur ce compte. Et je sais que d’autres personnes ne peuvent pas le faire.”

Sa vidéo se termine par une critique directe du jeu, affirmant que son système est un jeu de hasard, quelque chose qui ne devrait pas exister pour rien dans un jeu vidéo, pour lequel il n’occupera pas son compte où il a dépensé sept mille dollars et désormais Je ne jouerai qu’en mode gratuit sans faire d’achats.

