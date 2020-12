Ce PC et console “ratoidvania” peut être vu dans une nouvelle bande-annonce.

Après avoir levé 242395 € dans sa campagne Kickstarter, pulvérisant l’objectif initial de 15000 euros, l’étude espagnole Petoons Studio et PQube ont annoncé des nouvelles de Curse of the Sea Rats, le “Ratoidvania” original sur lequel ils travaillent depuis un certain temps. Le jeu a été confirmé pour frapper à la fois les consoles et le PC en 2021.

Alors Curse of the Sea Rats sera disponible l’année prochaine pour PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Par conséquent, il atteindra les deux systèmes actuels et recevra une version optimisée pour les systèmes de nouvelle génération.

Le jeu est développé par les créateurs de Petoons PartyLes scènes et les personnages du jeu ont été entièrement dessinés à la main, et il se distingue par une esthétique 2D rappelant la série d’animation des années 90. Le jeu nous emmènera sur une côte irlandaise en 1777 et aura un développement non linéaire. Prendre le contrôle de un groupe de héros qui sont devenus un rat, nous devrons sauver le fils de l’amiral et réussir à briser un sort. Pour ce faire, nous devrons explorer une île et affronter toutes sortes de créatures pour affronter le pirate Flora Burn.

De cette façon, Curse of the Sea Rats se présente comme l’un des Jeux vidéo espagnols le plus prometteur pour l’année 2021 qui est sur le point de commencer.

