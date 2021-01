La contingence sanitaire est devenue un phénomène de grand poids, notamment en raison de la capacité de changement qu’elle a eue sur le marché.

Le rôle du consommateur est devenu de plus en plus dynamique et après l’arrivée de la pandémie, les effets ont été très clairs dans sa décision d’achat.

Aujourd’hui, de meilleures références ont été établies grâce auxquelles il est possible de comprendre le rôle de la consommation.

La capacité des marques à innover sur le marché aujourd’hui doit réfléchir à la manière de se développer face à la contingence sanitaire, qui est devenue l’un des plus grands défis du marché.

Un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui nous avertit de la capacité des marques à innover sur le marché, soit avec des études de cas, comme celles auxquelles la directive Bupa Digital fera référence dans les paragraphes suivants, soit avec gestion des talents dans des institutions telles que École de marketing, avec ses programmes de gestion et de diplôme.

Dans cette interview avec Ana Lilia Garduño, Directrice Marketing et Produit chez Bupa México, elle nous parle du rôle du digital dans le nouveau profil des consommateurs après la contingence santé, comment leur comportement a changé et quelle est la perception qu’ils ont aujourd’hui.

Merca2.0 – Quelle a été l’expérience de la digitalisation d’un secteur aussi complexe que l’assurance?

Ana Lilia Garduño – Cela a été une expérience agréable, car nous avons une grande équipe multidisciplinaire qui travaille sur des projets transversaux qui nous ont permis de développer des plateformes numériques en pensant toujours à nos assurés et agents pour faciliter le processus de location d’assurance, de gestion des politiques et des soins médicaux à distance.

Rien que cette année, nous avons investi 220 millions de pesos dans les services numériques pour offrir un meilleur service à nos clients et une offre plus compétitive, en même temps que nous fournissons des services de télémédecine et de télépsychologie à tous nos assurés. De plus, nous avons beaucoup plus de projets numériques et innovants à l’horizon 2021.

Ana Lilia Garduño, directrice du marketing et des produits chez Bupa México.

Merca2.0 – Y a-t-il un nouveau comportement de consommateur après l’éventualité? Qu’est-ce que c’est et quel rôle la prévision y joue-t-elle?

ALG – Certainement oui. Suite à la recommandation des autorités de rester à domicile, les assurés devaient disposer de services disponibles pour prendre soin de leur santé depuis leur domicile, c’est ainsi que la télémédecine est venue à tous nos assurés, illimitée et gratuite depuis avril de cette année. . Je peux vous dire que nous réagissons à temps en veillant à maintenir la santé physique et mentale de nos assurés.

En matière de prévision, en ayant accès à des professionnels de santé à tout moment, tous les jours de la semaine par le biais d’appels vidéo, il est plus facile pour nos assurés de se consulter au moindre doute ou inconfort qu’ils présentent. Nous avons été surpris que l’adoption de la santé numérique se soit répandue à tous les âges, nous avons eu des consultations vidéo de personnes de 1 an à 81 ans pour des problèmes de prévention, des maladies et COVID19; de plus, 25% des consultations sont psychologiques et 75% médicales, soutenant ainsi la situation que nous vivons au quotidien. Nous avons toujours insisté sur le fait de ne pas s’automédiquer et avons les conseils d’un professionnel et maintenant la pertinence est beaucoup plus grande. Bientôt, nous offrirons encore plus de capacités de soins à domicile sans frais à nos assurés, nous savons que nous devons constamment évoluer pour les accompagner au quotidien.

Merca2.0 – Dans quelle mesure la perception de la santé des consommateurs a-t-elle changé après l’éventualité?

ALG – Cette épidémie a complètement changé tous les secteurs, sans aucun doute. L’Association mexicaine des institutions d’assurance (AMIS), a déclaré que le coût de l’hôpital par patient admis dans un hôpital privé s’élève à 378 357 $, tandis que pour Bupa, la moyenne est de 928 121 pesos. Dans le secteur, cette pandémie est déjà considérée comme un événement catastrophique, comparable aux pires tremblements de terre et ouragans que nous ayons connus.

Tout cela a fait prendre conscience à de nombreuses personnes à quel point il est important de souscrire une assurance frais médicaux majeurs avec une couverture complète pour les maladies, accidents et urgences, et avec une somme assurée, une franchise et une coassurance qui s’adaptent à chacun. des besoins. Il est important en tant qu’acheteurs, de se donner la tâche d’en savoir plus sur chaque assureur, les prestations traditionnelles et innovantes qu’il propose, ainsi que l’accompagnement de qualité qu’il nous propose. La santé, comme elle devrait l’être avant l’urgence, est devenue une priorité pour les gens. Bien sûr, la pandémie est une situation complexe et préoccupante, mais c’est aussi le point de départ pour nous de prendre de meilleures décisions et de mieux prendre soin de nous-mêmes.

Maintenant lis: