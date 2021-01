Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 01/05/2021 9:51 am

Les jeux vidéo classiques recèlent plusieurs secrets qui sont découverts à ce jour. Il a été récemment révélé que dans la version SNES de Street fighter alpha 2 Il est possible de jouer le rôle du boss final, ce que personne n’avait rencontré depuis près de 25 ans.

Il y a quelques jours, il a été révélé que Gizaha, un programmeur, avait procédé à la rétro-ingénierie de Street Fighter Alpha 2 pour la SNES, et a découvert qu’il était possible de prendre le contrôle de Shin Akuma, quelque chose qui était resté secret depuis la sortie originale du jeu en 1996.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire pour obtenir ce personnage est: battre le mode Arcade et obtenir un nouveau score élevé. Lors de l’enregistrement de cette partition, écrivez les initiales “KAJ”. Plus tard, lorsque vous revenez à l’écran titre, vous avez besoin d’un autre contrôle, car le deuxième joueur doit appuyer et maintenir les touches L, X, Y et Démarrer sur l’écran d’accueil tandis que le premier joueur sélectionne Versus.

Prêt, de cette façon, vous pouvez jouer avec Shin Akuma dans Street Fighter Alpha 2 pour SNES. Sans aucun doute, cela mérite de revenir au classique et d’en profiter pendant quelques heures. Dans des sujets connexes, le dernier secret NieR Automata a également été découvert.

Via: EventHubs

