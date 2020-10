Complétant l’analyse de l’état du haut débit fixe, c’est au tour d’analyser les données officielles de la CNMC sur la évolution des lignes mobiles, correspondant au mois de Juin 2020, qui a permis au marché de croître de 0,7% de plus qu’il y a un an pour atteindre 54,14 millions de lignes. Au cours du mois de juin, le calcul global de l’ensemble du marché a supposé une augmentation de 99.937 lignes, car l’augmentation de 165.947 lignes de contrat a compensé perte de 66 010 lignes de cartes prépayées.

Nous sommes confrontés à un de ces mois atypiques, où la CNMC intègre sous une même matrice, les lignes d’un opérateur racheté par l’un des grands groupes. A cette occasion, il s’agit de rendre effectif l’achat de Lycamobile par MásMóvil, qui représente le Augmentation de 1,3 million de lignes à MásMóvil et la coupure de 1,2 million de lignes au groupe des MVNO indépendants.

A partir des données publiées par la CNMC en référence au marché de la téléphonie mobile, deux points de vue diffèrent: résultats de portabilité avec les lignes qui changent d’opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone, et d’autre part, le lignes de bénéfice net, qui, en plus de la portabilité, prennent en compte les lignes enregistrées avec un nouveau numéro et les lignes qui ont été annulées. Et pour analyser la tendance de chaque opérateur avec une vision plus globale, nous comparons les résultats obtenus en Juin pour les quatre dernières années et le accumulés jusqu’à présent en 2020.

Orange réalise un autre triste record de portabilité

le les portabilités mobiles en juin ont atteint environ 606 000 lignes, qui a changé d’opérateur tout en maintenant le nombre, qui est de 9,4% de plus que le volume enregistré l’année précédente. Parmi les opérateurs les plus bénéficiaires, MásMóvil, les MVNO indépendants et, dans une moindre mesure, Vodafone se sont à nouveau démarqués.

Après le soulagement que la situation pandémique a provoqué dans l’usure des lignes mobiles subie par Orange, l’opérateur établit à nouveau un nouveau record de perte de lignes par portabilité, et après l’effondrement historique de janvier avec 66200 lignes perdues, en Juin a perdu 72400 lignes supplémentaires. Des chiffres proches des pires résultats de Vodafone lorsqu’il a cessé de proposer du football.

Se référant à tendance par rapport au même mois des années précédentes, MásMóvil et Vodafone s’améliorent, Orange et Movistar empirent, tandis que les MVNO indépendants maintiennent les bons chiffres de l’année dernière.

Les OMV subissent une autre coupure: Lycamobile devient officiellement MásMóvil

Si, en plus des résultats de portabilité vus dans la section précédente, nous ajoutons les enregistrements des nouvelles lignes, des lignes annulées et de la migration des lignes de Lycamobile vers Grupo MásMóvil, le bénéfice net des lignes mobiles Ce n’était que positif pour MásMóvil et Movistar.

La perte de lignes de cartes prépayées a commencé à se normaliser aux niveaux d’avant la pandémie, mais s’est toujours terminée affectant plus négativement Vodafone et Orange.

Comme prévu, la tendance concernant résultats obtenus les années précédentes Il a été négatif chez tous les opérateurs sauf MásMóvil, qui parvient à inverser les données négatives des mois précédents, lorsque 88 000 lignes perdues ont été accumulées.

Du fait des données ci-dessus sur le bénéfice net et la concentration des opérateurs, le des parts de marché qui continuent de raccourcir les distances entre Movistar et Orange, distants de 3,2 millions, Vodafone réduit l’écart avec Orange en les séparant d’environ 0,8 million de lignes; tandis que MásMóvil, c’est 3,38 millions de lignes pour atteindre Vodafone.

Plus d’informations | CNMC.

Dans Engadget Mobile | Tous les résultats mensuels.