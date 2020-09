Sin duda, es uno de los mejores relojes inteligentes de Xiaomi, gracias a un diseño y unas prestaciones que no te van a decepcionar en absoluto. ¿La guinda del pastel? Una autonomía para que no te tengas that preocupar de cargar el Amazfit GTR de forma constante.

Y, ahora que puedes comprar el Amazfit GTR con un descuento del 15 por ciento para que te salga por menos de 110 euros, es uno de esos chollos that no deberías dejar escapar if quieres renovar tu viejo reloj o probar un wearable de este tipo.

Une montre intelligente Xiaomi idéale pour la pratique du transport

A nivel estético, nos encontramos con un producto muy bien construido. Su caja, fabricada en acero inoxidable, dota a este smartwatch de Xiaomi de un aspecto imponente. Además, cabe destacar que el Amazfit GTR es resistente al agua, por lo que podrás practicar déportes sin que el sudor o la lluvia sean un problema.

Y a esto hay que sumarle su capacidad para detectar 12 actividades deportivas diferentes, incluyendo natación, caminar, correr en externales e interiores, bicicleta… Vamos, que opciones no te van a faltar a la hora de sacarle el máximo partido a este completo wearable.

Una pantalla de gran calidad

Otro de los grandes puntos fuertes del Amazfit GTR de Xiaomi, es que este smartwatch presume de una pantalla formada por un panneau tipo AMOLED con 1.39 pulgadas pour alcanzar los 326 píxeles por pulgadas. Una configuración perfecta para que puedas ver todo tipo de información, o las notificaciones que recibas en este reloj inteligente, en una gran calidad. ¡Verás perfectamente incluso en los días más soleados!

Y qué decir de su autonomía. El fabricante asiático utiliza su propio sistema operativo, por lo que la batería del Amazfit GTR es uno de sus grands puntos fuertes. Si bien es cierto que la falta de Android Wear OS limite le nombre d’applications disponibles, este smartwatch Xiaomi cuenta con todo lo necesario. Si además se tiene en cuenta que alcanza los 24 días de uso, tenemos un producto que no te decepcionará en absoluto.

Además, no hará falta que te lleves el teléfono cuando vayas a practicar déporte. Plus de détails sur la GTR Amazfit sont une smartwatch avec GPS, pour que vous puissiez surveiller les rutas que vous avez réalisé, tous les vols d’une casa, se sincronizará avec smartphone.

Sin duda, uno de los mejores smartwatch de Xiaomi que puedes tener. Y ahora que el Amazfit GTR est un más barato que nunca, es una opportunidad única para disfrutar de un wearable de gran calidad por muy poco dinero.