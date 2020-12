Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que ARK, jeu de survie et d’action, soit loin d’être sous les projecteurs, cela ne veut pas dire que ce n’est pas une IP réussie et la réalité est qu’il a formé une grande communauté qui justifie le lancement de nouveaux projets. Il y a quelques jours, le développement d’ARK II et d’une série animée ont été annoncés, tous deux avec la participation de Vin Diesel, et aujourd’hui, il a été annoncé que le deuxième volet serait une exclusivité temporaire de la Xbox Series X | S.

Après la révélation de ARK II et ARK: The Animated Series aux Game Awards 2020, plus de détails ont été présentés aujourd’hui sur ce nouveau titre et via Xbox Wire, il a été annoncé qu’il s’agirait d’une console Xbox Series X | S exclusive temporaire, qui signifie qu’il pourrait également avoir une sortie simultanée sur PC, et non sur PlayStation 5, en 2022. Selon la publication, la décision a été prise après avoir vu la grande réponse qu’ARK: Survival Evolved avait dans l’environnement de jeu Xbox depuis 2015, l’année de ses débuts grâce à l’accès anticipé.

Vin Diesel dans ARK II

D’autre part, parmi les détails à mettre en évidence sur ce que sera ARK II, il y a des améliorations visuelles attendues, mais plus que cela une avancée dans l’intelligence artificielle des dinosaures et des créatures, qui ajoutera à l’environnement hostile qui devra être surmonté.

D’autre part, cette révélation rendait également compte du rôle de Vin Diesel, qui fait partie d’ARK II en tant que personnage, donne sa voix à l’un d’eux dans la série animée et est récemment devenu producteur exécutif de la franchise, en fait, il Les plus de 1000 heures consacrées par l’acteur de Fast and Furious à ARK: Survival Evolved se démarquent.

