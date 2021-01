Le lancement de la nouvelle console de Sony a été l’un des moments les plus attendus de 2020. Bien qu’à l’origine, les informations offertes par la société japonaise étaient plutôt rares, peu à peu, ils publiaient des détails sur la grande technologie qu’ils avaient en main, ainsi que sur les caractéristiques qui en feraient un grand saut générationnel complètement préparé à une expérience unique à la communauté.

Certains boîtiers plantés après l’achat d’une PS5 en ligne

Ça ne fait aucun doute que la première de la neuvième génération de PlayStation a été un succès dans le monde entier, surpassant son prédécesseur au cours de la première semaine de mise en vente. Cependant, alors que certains joueurs ont déjà eu la chance de profiter de la console, d’autres se sont retrouvés à court de stock et même dans les situations les plus hilarantes comme acheter une PlayStation 5 et recevoir une boîte de briques.

Un utilisateur de Reddit nous a également mis en garde contre les dangers liés à l’achat d’accessoires PS5 via un site Web d’enchères et de commerce électronique populaire, à l’achat d’un DualSense et à la réception un contrôleur Xbox Series X mal peint à l’intérieur de l’emballage officiel du périphérique de la console.

PlayStation 5 | Sony

Malgré le fait que dans cette célèbre boutique en ligne il y a beaucoup de vendeurs fiables et généralement les enchères sont satisfaisantes, de temps en temps, ils donnent lieu à des escroqueries. Ces derniers mois, et en raison du lancement de la nouvelle console Sony, parmi les fraudes les plus fréquentes de la plateforme est le cas de cAchetez une PS5 à un prix exorbitant et recevez ensuite une boîte vide.

Ils conseillent de lire attentivement les détails du produit avant d’acheter

C’est pour cette raison que eBay, la plateforme d’enchères et de vente dont nous parlions, commence à ajouter des systèmes pour empêcher les escrocs de mettre en vente boîtes PlayStation 5 vides d’un prix supérieur à 1000 $. Ces types de publications sont contraires à vos règles de diffusion d’annonces.

Selon ce qui est crédité sur le site Web, “Sur eBay, Toutes les annonces doivent proposer un article physique ou un service tangible. Les publicités vides ou les publicités qui n’offrent pas un article ou un service tangible ne sont pas autorisées car elles peuvent confondre les acheteurs et augmenter le risque de fraude », ce qui signifie que la vente d’articles vides n’est pas autorisée.

En plus de prendre des mesures pour supprimer les publicités frauduleuses une par une, ils soulignent également que un soin particulier est apporté et les détails du produit sont lus attentivement avant l’achat.