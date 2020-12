Il n’y a rien de tel que de regarder vers le passé pour comprendre notre présent et éviter de commettre des erreurs à l’avenir. Cela s’applique à de nombreux domaines de la vie, y compris des situations comme celle qui a frappé la planète au cours de cette année 2020 qui se termine. Arrêter la pandémie n’est pas facile, mais petit à petit, certains objectifs sont atteints. Le dernier, sans aucun doute, a été de développer un vaccin et de commencer son administration en un temps record.

Mais pour savoir si nous sommes sur la bonne voie, rien de tel que de regarder en arrière, en particulier vers le seul virus humain que nous avons réussi à éradiquer: la variole. Pour cette raison, une équipe de scientifiques du Université McMaster, de l’Ontario, a mené une chronologie dans lequel les points clés de l’expansion ou de l’arrêt de cette maladie sont analysés. Le résultat peut être lu dans une étude récemment publiée dans PLOS Biology.

Histoire pour arrêter la pandémie

Cette étude a été réalisée à l’aide des registres de mortalité de la variole pris par les autorités de Londres entre 1664 et 1930. En réalité, la maladie a sauté aux humains bien avant le 17e siècle et a continué à causer des décès jusqu’en 1978, date à laquelle le dernier s’est produit. Cependant, ces années enregistrées représentent une bonne représentation du pic du virus, ainsi que du début de son déclin.

Les données utilisées proviennent des registres de mortalité variolique de Londres entre 1664 et 1930

L’objectif de ces chercheurs était d’analyser modèles mathématiques les facteurs qui ont influencé la propagation de la variole.

Ainsi, ils ont vérifié que certains phénomènes historiques, tels que la révolution industrielle et les guerres favorisé sa prolifération. Dans le premier cas, c’est le développement de l’urbanisation qui a favorisé le contact entre les personnes. Dans le second, le surpeuplement et la détérioration de conditions d’hygiène et d’hygiène.

Ils ont également tenté d’analyser une éventuelle influence de la saisonnalité, mais ils reconnaissent que davantage de données sont nécessaires ici.

Ce qui est clair, c’est que les facteurs essentiels pour arrêter la pandémie de variole étaient des mesures de endiguement et, bien sûr, la vaccination.

De l’aube au crépuscule de la variole

On pense que la variole a «sauté» des rongeurs aux humains en Afrique il y a des milliers d’années. Il y est resté jusqu’à ce que la mondialisation favorise son expansion dans le monde, causant des millions de morts.

Le vaccin d’Edward Jenner a été développé à partir de la variole de la vache

En Europe, la situation dans le XVIIe et XVIIIe siècles. En fait, on estime que dans ce dernier 400.000 Européens pour cette raison.

C’est précisément à ce moment-là qu’en Afrique, Chine et Inde la variolation. Il s’agissait d’un processus consistant à inoculer des personnes en bonne santé avec une petite quantité de virus, provenant des pustules de personnes malades. Le mécanisme est similaire à celui de certains des vaccins actuels, car il contribue à stimuler le système immunitaire face à de futures infections. Le problème est que le virus n’était pas inactif ou atténué, tant de personnes sont mortes. En fait, selon l’étude, après l’introduction en Europe de cette procédure, il y a eu une augmentation du nombre de décès. Mais cela a servi à inspirer Edward Jenner, qui a décidé de changer le virus inoculé avec des échantillons prélevés sur les pustules de laitières infectées par le cowpox. C’est beaucoup plus doux pour les humains, mais cela a également favorisé la mémoire immunitaire contre la variole humaine.

En 1810, l’introduction de son vaccin entraîne une réduction drastique de la mortalité. Plus tard, en 1840, le Angleterre Immunization Act est allé plus loin, montrant que l’invention de Jenner était essentielle pour arrêter la pandémie.

Le début de la fin?

Le dernier décès dû à la variole est survenu en 1978, par accident. Le défunt a été appelé Janet Parker et elle était une photographe médicale, qui a été infectée en manipulant des échantillons du virus dans le laboratoire.

Le dernier décès par variole a eu lieu en 1978 en raison d’une mauvaise manipulation en laboratoire

En fait, la dernière personne à contracter la maladie de causes naturelles était le Somalien Ali Maow Maalin, tombé malade en 1977. Heureusement, il a vécu pour raconter l’histoire.

L’absence de nouvelles infections a conduit à en 1980 L’OMS déclarera le virus comme éradiqué. Depuis, il ne reste plus que quelques échantillons, conservés dans des laboratoires de haute sécurité La Russie et les États-Unis.

Tout cela nous amène à nous demander si ce sera aussi l’avenir du SRAS-CoV-2. Et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas savoir. Ce vaccin peut être considéré comme le le début de la fin sans considérer comme une fin le fait d’arrêter la pandémie. Cependant, le fait que la propagation du virus soit réduite ne signifie pas qu’il sera éradiqué. D’autres maladies, telles que la rougeole ou la polio, ont été vaccinées et sont toujours actives. Le second est déjà entré dans un déclin qui pourrait bientôt conduire à son éradication. Le premier, en revanche, continue de conduire à des flambées spécifiques dans le monde, en particulier depuis la mouvement anti-vaccins. Mais s’il y a une chose qui est claire, c’est que plus il y a de personnes vaccinées, plus il restera à distance.

C’est pourquoi il est si important que nous acceptions l’appel quand c’est à notre tour de recevoir le nouveau vaccin. Nous ne pouvons peut-être pas dire un dernier adieu au coronavirus, du moins pour le moment. Mais cette grande réalisation scientifique nous aidera à construire un mur solide entre lui et nous. La science nous le dit, mais l’histoire nous le dit aussi.