Nous connaissons l’existence d’un livre depuis longtemps Demandez à Iwata, une de ces publications que les plus fans du Big N ont en vue, puisqu’elle recueille les paroles et les enseignements du légendaire président de Nintendo, Satoru Iwata. Bien qu’il ait été confirmé que ce livre avait une version anglaise, nous ne savions rien d’un version espagnole, jusqu’à maintenant, car finalement l’éditeur Planète C’est celui qui a confirmé qu’il l’amènera également sur notre territoire.

Ask Iwata, par Planeta Cómic et en espagnol

📣 Confirmé! Cet automne, nous publierons #AskIwata, un volume sur le président de @Nintendo #SatoruIwata qui rassemble ses chroniques dans la section IWATA ASKS du site #Nintendo, dans lequel il a interviewé des développeurs et des producteurs de jeux Nintendo. pic.twitter.com/EP7BMO48o8 – Comic Planet (@PlanetadComic) 23 janvier 2021

C’est via son compte Twitter officiel que Planeta Cómic a confirmé qu’Ask Iwata arriverait en espagnol sur notre territoire le l’automne prochain 2021. Ainsi, si vous ne connaissiez pas encore cette publication, dites simplement que c’est un livre qui rassemble les différentes colonnes de la section “IWATA ASKS”, où le président de Gran N a interviewé des développeurs et des producteurs. Cela fait quelques années qu’il est malheureusement décédé, mais ses paroles et son héritage sont toujours vivants, comme le montre le livre, qui sera l’un des plus convoités par ceux qui sont plus impliqués dans le monde de Nintendo.

Voir également

Par conséquent, avec cette bonne nouvelle, la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à attendre de connaître enfin la date de sortie finale d’Iwata demande, mais ce que nous vous assurons, c’est que plus d’un annule déjà leur réservation de la version anglaise pour se procurer Celui-ci qui arrivera en espagnol. Et vous, allez-vous en obtenir un exemplaire ou faites-vous partie de ceux qui ne sont pas particulièrement intéressés par ce type de publication? Si vous souhaitez aller plus loin dans le monde des jeux vidéo, vous ne devez pas en perdre de vue dans les mois à venir.

La source

en relation