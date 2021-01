Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft Flight Simulator a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté des joueurs sur PC. Depuis sa révélation, Asobo Studios a promis que le simulateur aurait également une version pour consoles.

A cette époque, on pensait à un lancement pour Xbox One; Cependant, le développeur a exclu la console de nouvelle génération lors de la confirmation de la sortie du jeu sur Xbox Series X et Xbox Series S.

Les débuts de ces systèmes ont été confirmés en décembre avec une fenêtre de lancement pour l’été. Les joueurs se demandent maintenant s’il y a une chance que Microsoft Flight Simulator arrive sur Xbox One. Heureusement, Asobo a déjà donné une réponse.

Microsoft Flight Simulator arrive-t-il sur Xbox One?

Lors d’un entretien avec Eurogamer (via Pure Xbox), Jorg Neumann, en charge du simulateur, a suggéré que le jeu n’aura pas nécessairement une sortie Xbox One à l’été de cette année. Il semble donc qu’il ne puisse être apprécié que sur Xbox Series X et Xbox Series S.

La création n’a pas approfondi le sujet, mais il a affirmé qu’Asobo Studios devait travailler davantage pour que Microsoft Flight Simulator puisse fonctionner sans aucun problème sur la console de nouvelle génération.

«De toute évidence, la mémoire compte. Certes, dans la configuration ultra, il faut un PC puissant, enfin c’est beaucoup, beaucoup plus de mémoire que sur une Xbox One », précise le développeur.

Cela ne signifie pas forcément que le simulateur n’arrivera jamais sur Xbox One. Neumann a déclaré que pour l’instant il est trop tôt pour parler du sujet, mais il n’exclut pas complètement le lancement du simulateur sur cette console.

“Je suppose que c’est une question de temps (…) vous savez, terminons les versions Xbox Series X et S, puis nous passerons à autre chose. Nous ne fermons jamais les portes, et il y a d’autres options, même s’il est un peu tôt pour en parler”, a-t-il conclu. Jorg Neumann.

Ainsi, une éventuelle version du simulateur pour Xbox One n’est pas une priorité pour l’étude pour l’instant. La création a révélé que la version pour Xbox Series X et Xbox Series S sera similaire à celle pour PC, mais comprendra plus de didacticiels et d’éléments d’assistance.

Microsoft Flight Simulator est pour l’instant disponible pour PC. Il fera ses débuts sur Xbox Series X et Xbox Series S cet été. Retrouvez toutes les actualités liées au simulateur sur ce lien.