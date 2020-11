Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’un des titres les plus attendus de l’année est déjà avec nous, on parle de rien de moins que Assassin’s Creed: Valhalla, un jeu qui a suscité de grandes attentes et ce n’est pas surprenant, la saga des assassins jouit d’une grande popularité dans le monde des joueurs. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’il ait été révélé que cette tranche comptait plus du double du nombre d’utilisateurs actifs lors de son premier jour que la tranche précédente de la saga, Assassin’s Creed: Odyssey.

Tu peux lire: La Xbox Series X / S bat des records et devient le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox

Ces informations ont été révélées par Ubisoft lui-même, bien qu’elles n’aient pas révélé de données spécifiques. Le jeu n’est pas surprenant de profiter de ce succès, puisque contrairement à ses prédécesseurs, ce jeu est disponible pour les utilisateurs de Xbox Series X et S, en plus d’être disponible pour PS4, Xbox One et PC, pour lesquels il a eu une première très plus large que les livraisons précédentes.

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot Il a dit à ce sujet:

«Nous sommes honorés de l’accueil des joueurs et extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Assassin’s Creed Valhalla, qui s’appuie sur le succès étonnant de ses prédécesseurs. Dans le cadre du COVID-19, expédier Assassin’s Creed Valhalla sur pas moins de sept plateformes est une réalisation incroyable pour toutes les équipes impliquées dans le monde. Nous sommes ravis d’accueillir les joueurs Xbox Series X | S et PlayStation 5 avec un jeu qui libère la puissance du nouveau matériel. Cela ouvre la voie à des vacances passionnantes, avec Assassin’s Creed Valhalla qui devrait être l’un des plus grands succès de la saison. “

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord