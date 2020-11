Pour la première fois en 13 ans, un nouveau Call of Duty n’est pas le best-seller physique de la semaine de sa première.

Comme tous les lundis, le groupe GfK (via Games Industry) publie les données du ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uniet surprenez de plusieurs manières. Tout d’abord, FIFA 21 n’est pas le jeu le plus vendu de la semaine. Deuxièmement, le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War, quelque chose qui ne s’est pas produit depuis plus de 10 ans. Et troisièmement, les jeux PlayStation 5 traversent la liste même si la console ne sortira au Royaume-Uni que jeudi prochain. Mais, au milieu de tant de surprise, un nom spécifique s’est démarqué: Assassin’s Creed Valhalla.

Pour la première fois en 13 ans, le nouveau CoD n’est pas le leader de sa première physiqueLe dernier opus de la saga de Ubisoft a débuté le 10 novembre et a été le meilleur lancement physique de la semaine au Royaume-Uni, avec plus du double des ventes de son prédécesseur Assassin’s Creed Odyssey, souligne le médium susmentionné. Ici, 40% des ventes étaient sur Xbox, 42% sur PS4 et 18% sur PS5. Deuxièmement, nous trouvons CoD Black Ops Guerre froide, dont les ventes physiques ont été 64% plus bas à Modern Warfare. Quelque chose de normal si l’on prend en compte la situation entourant les premières physiques en 2020.

Le fait est que, pour la première fois en 13 ans, un nouvel épisode de la saga Call of Duty n’est pas le jeu le plus vendu de sa semaine d’ouverture au Royaume-Uni, ce qui est presque un fait historique. Mais nous vous avons dit que les jeux PS5 se sont bien comportés cette semaine, et voici l’autre surprise: Spider-Man Miles Morales est le troisième jeu physique le plus vendu de la semaine avant FIFA 21, avec un 71% de vos ventes sur PS5, malgré le fait que la console ne soit pas encore sortie ici.

Les jeux PS5 ont fait de bons débuts sans la console à vendreSes ventes ont été 56% inférieures à celles de Marvel’s Spider-Man, mais il faudra voir ce qui se passe ce jeudi avec la première européenne de la console. De son côté, Demon’s Souls pour PS5 fait ses débuts en sixième position, tandis que Sackboy: A Big Adventure le fait au numéro 13, avec 89% de ses ventes sur PS5. Et pour couronner le tout, Godfall fait ses débuts à la 16e place du classement. Encore une fois, sur la base des ventes physiques. De leur côté, d’autres premières comme Yakuza: Like a Dragon se faufilent au numéro 20 de la semaine.

A été une semaine importante de sorties, avec des premières sur console et de nombreux titres majeurs. Au total, les ventes de jeux ont augmenté de 96% cette semaine au Royaume-Uni et ont généré 36,4 millions de livres dans les magasins, une augmentation de 165% semaine après semaine. Ensuite, nous vous laissons avec le Top 10 au Royaume-UniMais d’abord, voici la critique d’Assassin’s Creed Valhalla, ainsi que la critique de CoD Black Ops Cold War.

Top 10 UK (semaine précédente)

Assassin’s Creed Valhalla (Nouveau)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Nouveau)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (nouveau)

FIFA 21 (1)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (2)

Demon’s Souls (Nouveau)

Super Mario 3D All-Stars (6)

Mario Kart 8: Deluxe (3)

Minecraft pour Nintendo Switch (5)

Chiens de garde: Légion (4)

