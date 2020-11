Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture

Créer ce nouveau Le credo de l’assassin Cela implique un travail énorme qui se voit dans les moindres détails que l’on peut observer avec les heures pénibles de jeux que nous y consacrons, et nous parlons d’une qualité à la hauteur de la tâche de dire au revoir à une génération de consoles et d’accueillir la nouvelle.

La quantité de détails que nous pouvons trouver sur la culture nordique est incroyable, la religion, la culture et la science vous plongent dans cette riche histoire qui nous donne à comprendre que le travail pour définir cette nouvelle Le credo de l’assassin C’était difficile mais ça valait le coup.

Être un Viking n’a jamais été aussi divertissant

La mécanique de base reste la même, combattez, bougez furtivement mais adaptée à une nouvelle aventure avec ses propres caractéristiques, avec l’utilisation de boucliers, haches, arc et flèches.

Si vous êtes fan des Vikings et de la culture nordique en général, vous serez surpris par les cartes postales qui Le credo de l’assassin nous montre, un rêve devenu réalité qui ajouté aux mini-jeux et aux missions fait une nouvelle expérience qui vise sans aucun doute assez haut.

Le stéréotype du Viking n’est pas brisé dans ce titre, mais de la même manière on peut comprendre à quoi ressemblait la vie dans les pays anglo-saxons à la fin du premier millénaire dans un juste équilibre pour les connaisseurs de la culture nordique et pour ceux qui ont une idée en tête le plus stéréotypé de la vie des Vikings.

La difficulté n’est pas loin derrière et c’est qu’être un Viking implique une vie difficile, face à des ennemis coriaces désireux d’écraser quelques crânes au niveau des haches et du bouclier, les boss sont encore plus difficiles car si vous ne trouvez pas leur point faible, votre bataille cela pourrait être beaucoup plus long que vous ne pouvez l’imaginer.

Une autre chose que nous apprécions et que nous savons a été héritée de Assassin’s Creed Odyssey c’est la possibilité d’affronter des êtres mythiques cachés sur la carte pour obtenir de belles récompenses.

Une histoire à finir

Le début du jeu vous montre déjà quelle sera l’intrigue principale, car il y a de petits indices qui vous donneront une idée de la destination de cette nouvelle aventure et que tout n’est pas ce qu’il semble, vos alliés peuvent ne pas l’être et vos ennemis peuvent ne pas l’être. Ils sont si mauvais mais nous vous laisserons découvrir par vous-même.

Tout est axé sur l’histoire, même la plus petite tâche peut vous donner une idée de la direction à prendre.

Comment percevons-nous Assassin’s Creed Valhalla?

Un nouveau jeu qui ne déçoit pas le grand nombre de fans de la saga qui depuis des années suivent les histoires des assassins mais il y a des choses à améliorer, le gameplay peut devenir quelque peu fastidieux avec la maladresse de notre personnage qui peut devenir maladroit. monde rendant certaines tâches un peu difficiles car la précision n’est pas une mécanique qui va de pair avec la construction du jeu en général.

Nous devons être plus amicaux avec les joueurs, le manque de marqueurs et de signes qui nous aident à mener à bien les missions rend le jeu quelque peu frustrant et cela peut vous prendre un temps supplémentaire pour les terminer.

Les microtransactions sont la pierre dans la chaussure de tout jeu et celui-ci, malheureusement, n’en est pas exempt, la mauvaise pratique de mettre des pièces premium pour obtenir (surtout) des objets cosmétiques, qui ne contribuent pas au gameplay, mais qui Devons-nous dire sur quoi dépenser votre argent?

Vous pouvez jouer à Assassin’s Creed Valhalla sur PC, PlayStation et Xbox

