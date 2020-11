Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 01/11/2020 22h00

La prochaine génération de consoles approche à grands pas et chaque jour, nous apprenons de nouveaux détails sur certains des jeux dont nous pouvons profiter dès le premier jour. PS5 et Xbox Series X / S. Assassin’s Creed Valhalla est l’un de ceux-ci, et bien que Ubisoft dit que le titre fonctionnerait à 4K et 60 images par seconde sur les nouvelles consoles, il semble que cette information pourrait ne pas être entièrement vraie.

Quand il a été révélé que ce nouvel épisode de la franchise assassine acclamée ferait son chemin vers la génération suivante, Ubisoft promis une résolution 4K sur les deux consoles, cependant, des déclarations récentes de l’éditeur indiquent que seule la version de Série X fonctionnera nativement en 4K, tandis que dans PS5 être 4K redimensionné.

Dans une récente déclaration au site DualShockers, un porte-parole pour Ubisoft dit ce qui suit:

“Je peux confirmer qu’Assassin’s Creed Valhalla fonctionne à 4K et 60 FPS sur PS5 (4K redimensionné).”

Assassin’s Creed Valhalla fera ses débuts le 10 novembre pour PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC.

La source: DualShockers

