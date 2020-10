Un représentant d’Ubisoft confirme que le jeu atteindra 4K redimensionné sur PS5.

Il y a quelques jours, Ubisoft a détaillé les aspects techniques de ses prochaines versions sur PS5 et Xbox Series X, les consoles de nouvelle génération qui arriveront en magasin le mois prochain. Parmi ses jeux, l’un des plus importants est Assassin’s Creed Valhalla, qui arrivera le 10 novembre. Et ça va 4K et 60 images par seconde sur les deux consoles, bien que dans le cas de la console Sony, avec une nuance: sa résolution est redimensionnée.

Ubisoft confirme que le jeu sur PS5 aura une résolution 4K redimensionnéeDans certains forums, une certaine agitation avait été organisée en raison de la manière de confirmer que le jeu passerait à la résolution 4K et à 60 images par seconde dans la version PS5, car certains utilisateurs ont interprété qu’ils devraient choisir l’une ou l’autre option. Et il a déjà été confirmé que le jeu se déroulera à 4K natif et 60 images par seconde sur Xbox Series X. Depuis le portail DualShockers, ils ont contacté un représentant d’Ubisoft, qui a confirmé que le jeu fonctionnait également à 4K et 60 images par seconde sur la console Sony, bien que cette fois-ci, ce soit le cas. en redimensionnant.

De cette façon, il est confirmé qu’Assassin’s Creed Valhalla peut être joué à 60 images par seconde sans que la résolution 4K ne souffre, bien que dans le cas de la PS5, ce ne sera pas nativement, mais en utilisant une résolution redimensionnée, contrairement à ce qui se passera sur Xbox Series X.

N’oubliez pas que vous pouvez déjà jeter un œil au catalogue de lancement de la PS5 ainsi qu’à celui de la Xbox Series X, puisque Assassin’s Creed Valhalla, qui vient de sortir une bande-annonce cinématographique, sera l’un des jeux disponibles sur les deux systèmes.

