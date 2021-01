La gestion contre cette pandémie est devenue l’une des plus grandes leçons que le marché a tirées et une référence de travail unique, qui nous rappelle à quel point le développement de l’industrie pharmaceutique devient important.

Au sein de l’industrie pharmaceutique, il existe une série d’éléments que nous ne pouvons pas perdre de vue, parmi lesquels ceux qui concernent la capacité commerciale de marques telles qu’AstraZeneca.

De nos jours, de plus en plus de directives pertinentes ont été élaborées, parmi lesquelles celles qui concernent la manière dont les marques se distinguent sur le marché.

Le marché pharmaceutique représenté par de grandes marques comme AstraZeneca, s’est de plus en plus imposé comme une référence unique que nous ne pouvons pas perdre de vue, car il nous a conduit à comprendre la valeur en développement, surtout quand on y pense contingence sanitaire actuelle qui est vécue sur le marché.

Un élément que nous avons pu constater est l’importance du développement sur le marché Pharma, compte tenu notamment de la capacité de ce segment.

Face à ce scénario, la capacité avec laquelle les marques parviennent à innover est pertinente et pas seulement cela, breveter la capacité de concentrer toutes ces propositions sur des produits qui parviennent à être pertinents.

Cette pertinence est sans aucun doute une ligne directrice qu’il ne faut pas perdre de vue.

Ce qu’il ne faut pas perdre de vue dans le secteur pharmaceutique

Le marché pharmaceutique est l’une des plus grandes références du marché et un exemple de la capacité des marques à transcender le marché.

L’une des principales caractéristiques du marché pharmaceutique est celle qui a à voir avec la façon dont de plus en plus de meilleures références sur le marché sont performantes, ce qui a à voir avec l’innovation.

Pensons à un élément clé de ce travail et c’est celui qui a à voir avec la façon dont les marques ont réussi à devenir de plus en plus dynamiques et ont réussi à mieux comprendre les formules qui nous avertissent de l’importance du marché.

Une donnée importante projetée par le ministère russe de la Santé et les entreprises, a mis en garde contre l’efficacité des vaccins qui ont été développés contre le pathogène.

Dans cette estimation, il a été révélé que le vaccin de Moderna avait atteint 95% de fertilité, suivi de Pfizer / BioNtech, également efficace à 95%, et de Sputnik V, qui à ce moment-là avait atteint 92% d’efficacité. pourcent.

Dans cette estimation, la formule AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford, a averti qu’il était de 70 pour cent.

L’innovation ne suffit pas si l’opération échoue

Il n’y a pas de pièces d’innovation qui parviennent lorsque l’activité opérationnelle échoue, c’est pourquoi il est extrêmement important de comprendre la valeur de pouvoir développer des activités de plus en plus pertinentes.

AstraZeneca a révélé qu’elle réduirait la livraison de ses vaccins dans l’Union européenne jusqu’à 60 pour cent, une région qui est devenue l’une des pires scènes qui a été avertie à cet égard.

Le laboratoire pharmaceutique a annoncé ce vendredi qu’il réduirait de 60% la livraison de son développement dans toute l’Union européenne, ce qui signifie que cette région ne recevra que 31 millions de doses, contre les 80 millions de doses précédemment convenues.

La réduction a été justifiée comme un problème de production, comme l’ont averti des sources de l’Union européenne.

Détailler.

Une estimation du Financial Times mettait en garde contre le coût d’un vaccin contre COVID-19 et révélait à l’époque que le coût avait été de 31 euros pour le développement de Moderna, 25 euros pour celui de Sinovac et 17 euros pour celui de Pfizer et BioNtech. .

Maintenant lis: