Il existe de nombreux types de logiciels malveillants, mais ils ont tous un certain nombre d’effets communs en termes de dommages aux utilisateurs d’ordinateurs infectés. En théorie, les magasins tels que le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sont les plus sûrs, que nous devons entrer et télécharger sans crainte car ce sont les magasins officiels Android et iOS. Mais même ce sont des applications frauduleuses.

Comment savoir que telle ou telle application est dangereuse? Nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, mais nous pouvons faire quelque chose avant de les télécharger, une série de conseils à suivre par les experts en cybersécurité de AVAST afin d’être plus sûr de ce que nous téléchargeons:

Lire les avis

Si une application est une arnaque, il est probable que d’autres utilisateurs ont déjà remarqué et laissé des commentaires négatifs. Alors jetez un œil et portez une attention particulière aux mauvais. Qu’une application a très peu de téléchargements et de critiques, mais ce sont extrêmement positif et enthousiaste, cela peut aussi être le signe que quelque chose de suspect se passe.

Un prix élevé

Si le prix d’une application vous semble “étrangement élevé pour ce que vous obtenez, c’est probablement une arnaque”. Beaucoup de ces applications offrent des fonctionnalités basiques ou irréalistes, telles que des jeux simples qui prétendent surprendre les joueurs, ou des fonds d’écran pour environ 8 $, un montant élevé étant donné que d’autres développeurs proposent souvent des jeux et des fonctionnalités comme celui-ci gratuitement.

Quelles autorisations demandez-vous?

Accédez à votre appareil photo, fichiers, emplacement, etc … Les applications ont besoin de ces autorisations pour pouvoir fournir tout service promisn. Par exemple, Instagram a besoin d’accéder à votre appareil photo pour pouvoir prendre des photos dans l’application, mais il n’a pas à vous demander de passer des appels. Un moyen classique pour les criminels d’accéder à nos appareils est de «demander des autorisations dont ils n’ont pas besoin. C’est contre les règles de Google et d’Apple, mais certains s’échappent encore. “

Ainsi, au lieu de simplement appuyer sur “Autoriser”, la prochaine fois qu’une nouvelle application demandera certaines autorisationsPrenez une minute pour déterminer si oui ou non ils ont vraiment besoin de cet accès. Une application météo a-t-elle besoin d’accéder à votre microphone? Non Une application de fond d’écran doit-elle accéder à votre espace de stockage? Non, c’est un signe que l’application est probablement une arnaque.

Enseigner aux enfants

Selon Avast, de nombreux escrocs «ciblent délibérément les endroits où les jeunes traînent, tels que YouTube et TikTok, car les jeunes sont généralement de bonnes cibles pour ce type d’escroquerie ». Cela signifie que parler à vos enfants de la sécurité des téléchargements est essentiel.

Découvrez les signes des applications malveillantes, puis partagez ces informations avec vos enfants. Vous pouvez même envisager de définir une règle pour que vos enfants obtiennent la permission avant de télécharger quoi que ce soit, non seulement pour éviter les escroqueries, mais aussi pour éviter les coûts éventuels et les frais inutiles sur la carte.