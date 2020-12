Si en lui-même, nous regardons généralement le mobile en moyenne 85 à 150 fois dans une journée normale, pendant ces vacances qui sont pratiquement sur nous, les regards et l’utilisation se multiplieront sans aucun doute. Et c’est que depuis la veille de Noël, entre prendre des photos en famille, faire des vidéos, bien sûr photographier chaque assiette de nourriture sur la table, l’arbre de Noël, etc., la batterie de notre smartphone va trembler.

C’est pourquoi nous vous apportons une série de conseils et l’application étrange pour vous aider à prolonger la durée de vie utile du gadget que vous utiliserez le plus.

Réduisez l’écran de veille

L’une des options que nous pouvons personnaliser sur un mobile est le temps pendant lequel il reste en attente avant que l’écran ne s’assombrisse et s’éteigne. Comme nous l’avons dit nous regardons généralement notre mobile entre 85 et 150 fois par jour, parfois simplement en vérifiant l’heure si nous n’avons pas de messages ou de notifications, et nous la remettons sur la table. Cela signifie le même nombre de fois que nous allumons l’écran.

Mais si au lieu de l’avoir programmé pour s’éteindre toutes les minutes ou cinq minutes nous réduisons cette fréquence entre 10 et 20 secondes, la durée pendant laquelle le mobile restera avec l’écran éteint sera plus longue et donc moins consommera et plus de temps de batterie que nous aurons.

Thèmes sombres

Ces thèmes animés et fonds d’écran avec des motifs de Noël qui font qu’il neige à l’écran sont très cool, mais si votre mobile a Écran AMOLED plus le thème de bureau que nous utilisons est clair et / ou blanc, plus de batterie utilisera. Combien Plus les thèmes sont sombres, moins il consommera de batterie.

En effet, les écrans AMOLED affichent des tons noirs en éteignant simplement la lumière derrière ces pixels, donc si l’ensemble du sujet est clair sans parties sombres, plus l’écran aura de travail.. Placer un fond complètement noir est une petite garantie afin que la charge de la batterie ne se décharge pas si rapidement. Ok, ce n’est pas si joli mais c’est très pratique.

Meilleur Web Facebook

Nous savons à quel point les applications Facebook et Facebook Messenger sont utilisées, en particulier lors d’un événement, nous souhaitons donc partager avec tous les utilisateurs et contacts. Mais quantité de données et donc batterie que ces deux applications consomment sur un mobile est absurdement énorme et disproportionné. Une astuce pour ne pas manquer de FB et en même temps donner un peu plus de vie à la batterie est en utilisant la version mobile de Facebook dans un navigateur. Pour cela, il vous suffit de créer une icône directe sur le bureau avec lequel accéder à FB sur votre site mobile, qui dispose également de messager.

Hors vibration

Vous êtes en famille et assis à table, pourquoi avez-vous besoin de la vibration? Sauf pour des raisons de force majeure (quelqu’un va opérer, un avis de travail) vous devez être collé au mobile, tant que vous avez sonnerie / notification forte vous en avez déjà beaucoup, encore plus si vous en avez sur la table. Enlevez la vibration pour que le mobile doive moins travailler et donc nécessite moins d’énergie.

Mode sombre

Si votre mobile et / ou le système d’exploitation qu’il embarque le permettent, vous pouvez activer le mode sombre ou le mode sombre même si vous comptez l’utiliser. Vous ne faites pas seulement une faveur à vos yeux, mais aussi à la batterie du terminal. Il existe également des applications comme Twitter qui vous permettent de l’activer.

WiFi et synchronisation désactivés

Oui, nous avons osé suggérer la même chose, que vous supprimiez le WiFi et aussi la 4G. La chose normale est que pendant le dîner, tout est des photos, des messages, des vidéos et les télécharger sur les réseaux sociaux. Mais si vous n’utilisez pas Internet ni aucun réseau social à ce moment-là, seulement la caméra, alors supprimer le WiFi et aussi la fonction Sync – De cette façon, vous êtes également plus calme – pour que le mobile n’ait pas autant de consommation. Même avec Bluetooth, car si vous utilisez une smartwatch et que vous n’allez pas être au courant des notifications, supprimez le Bluetooth cela économisera beaucoup d’énergie à la fois sur votre mobile et sur votre montre.

Batterie extrême

La solution définitive, si vous dînez avec la famille, votre truc est que vous connectez le chargeur de téléphone normal dans n’importe quelle prise que vous voyez gratuitement, mais Si vous souhaitez avoir votre mobile à proximité, avec une petite batterie externe vous garantissez encore quelques heures d’utilisation. Il y en a des discrets, il y en a de bons, ou vous pouvez même opter pour un Pokémon Pokéball spectaculaire sur la table s’il y a de la place.

Application de service

L’une des choses qui draine votre batterie est le fait que de nombreuses applications fonctionnent en arrière-plan. Des applications qui n’ont pas de sens car elles sont ouvertes car nous n’allons pas les utiliser et nous pouvons les fermer pour qu’elles ne consomment pas autant de ressources, comme les pourcentages du processeur ou de la RAM.

La Application correctement sert pour cela, puisque vérifier l’état du téléphone et nous informer des applications en arrière-plan ils abusent de la batterie. Vous pouvez le télécharger à partir d’ici, bien qu’il soit nécessaire que votre mobile soit rooté. Si ce n’est pas le cas, voici des tutoriels pour rooter tous les téléphones Android du marché.