ASUS a présenté l’année dernière un ordinateur portable de 14 pouces qui se démarque par son finition de couleur dégradée sur capuchon en métal. Un design risqué pour réaliser quelque chose de différent, d’élégant et d’attrayant et qui résistera à l’épreuve du temps.

Pour 2021, il revient à ce type de design avec un ASUS Adolbook13 au look spectaculaire. Il sera disponible dans les couleurs «océan psychédélique», «rose millénaire» et «blanc symphonique». Une finition dégradée de couleur sur le couvercle donne à ces ordinateurs portables un look distinctif.

ASUS Adolbook13 utilise une taille d’écran à 13,3 pouces dans un châssis entièrement métallique qui réduit son épaisseur à 15 mm et laisse un poids de 1,15 kg. Sa résolution native est de 1920 x 1080 pixels et prend en charge 100% de la gamme de couleurs sRGB.

L’ultraportable utilise les derniers processeurs Intel, Tiger Lake, avec la possibilité d’équiper un Intel Core i5-1135G7 avec des graphiques intégrés dans son équipement de base et une configuration supérieure avec un Core i7-1165G7 et des graphiques dédiés NVIDIA GeForce MX350.

Les deux versions disposent de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne avec SSD PCIe. Parmi sa connectivité, le Wi-Fi 6 et un port Thunderbolt 4 se démarquent, ainsi qu’un autre USB 3.2, un USB 2.0, une sortie HDMI, un lecteur de carte mémoire, une prise audio 3,1 mm, un lecteur d’empreintes digitales et des haut-parleurs. accordé par Harman Kardon.

La batterie a une capacité de 50 Wh pour une autonomie de 9 heures selon le constructeur. Il est livré avec Windows 10 Home pré-installé et est maintenant disponible en précommande sur la page ASUS Chine. Son prix officiel est de 4999 yuans, soit environ 765 dollars pour changer. Contenu pour ce que cet ultraportable offre au-delà de cette couleur dégradée sur le couvercle. On ne sait pas quand et à quel prix cet ASUS Adolbook13 sera disponible sur le marché international.