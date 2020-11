Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

À SES a annoncé une nouvelle gamme de cartes graphiques Série ROG Strix et TUF Gaming AMD® Radeon ™ 6000. La nouvelle série AMD Radeon RX 6000 et l’architecture GPU de jeu sous-jacente de RDNA ™ 2 annonce une nouvelle ère de puissance graphique Radeon.

Pour tirer le meilleur parti de ces nouveaux GPU passionnants, les ingénieurs de À SES ont travaillé dur sur le développement de cartes graphiques ROG Strix Oui Jeux TUF, offrant les performances élevées, les basses températures et le fonctionnement silencieux auxquels les passionnés s’attendent.

Tu peux lire: ASUS annonce une mise à jour du BIOS pour AMD avec Zen 3 et de nouvelles cartes mères

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT donne à Big Navi La un énorme froid Radeon RX 6800 XT c’est l’un des GPU les plus puissants jamais construits par AMD.

Quand les ingénieurs ASUS ont commencé à décrire la carte ROG Strix, la puissance brute de la Radeon RX 6800 XT a conduit à la conception d’un système de refroidissement capable de libérer tout son potentiel. Au cours de ce processus, l’équipe ASUS s’est naturellement tournée vers le refroidissement liquide.

Les passionnés de PC du monde entier connaissent déjà les avantages des systèmes de refroidissement liquide All In One pour leurs processeurs, et beaucoup d’entre eux ont même ajouté des systèmes similaires à leurs cartes graphiques en utilisant des kits de remplacement pour Recherchez les limites extérieures des performances du GPU.

Le ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT Sortez toute la puissance de la boîte en fusionnant la puissance de l’air et du liquide de refroidissement. Il a été conçu dès le départ avec un module de refroidissement liquide personnalisé spécifiquement adapté aux besoins d’une carte graphique.

Une grande plaque froide refroidit à la fois le socket GPU et les modules de mémoire GDDR6 qui remplacent la puce. La chaleur de ces composants est transférée directement vers le circuit de refroidissement liquide plutôt que vers l’environnement interne du boîtier.

À l’autre bout de la boucle, un radiateur de 240 mm trouve le juste équilibre entre un potentiel de refroidissement élevé et une large compatibilité avec les points de montage disponibles dans les boîtiers PC actuels.

Un ventilateur à faible bruit et un dissipateur thermique discret à l’intérieur du carénage de la carte graphique garantissent que les circuits d’alimentation restent froids.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(Source: communiqué de presse)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord