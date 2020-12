Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La dernière gamme de cartes graphiques de AMD Radeon RX ils n’ont rien à envier jusqu’au dernier NVIDIA RTX. Plus précisément, le RX 6900 XT C’est l’un des modèles les plus recherchés en raison de son architecture RDNA 2 et de son rapport qualité-prix. Maintenant, Asus a présenté ses deux versions de ce GPU et ils sont merveilleux.

Il s’agit du ASUS ROG Strix LC Radeon ™ RX 6900 XT et ASUS TUF Gaming Radeon ™ 6900 XT. Le Strix est le haut de gamme, avec refroidissement liquide intégré pour garantir de basses températures dans presque toutes les configurations. En revanche, la TUF est la gamme légèrement «moins chère», qui assure la fiabilité d’ASUS depuis de nombreuses années.

Refroidissement Radeon RX 6900 XT STRIX Il est spécial, car il combine les éléments de refroidissement par air dans le dissipateur thermique principal, avec un refroidissement liquide à travers un boîtier de radiateur externe. Une grande plaque froide refroidit à la fois la puce du GPU et les modules de mémoire GDDR6 qui entourent le GPU. La chaleur de ces composants est transférée directement vers le circuit de refroidissement liquide plutôt que vers l’environnement interne du boîtier. À l’autre extrémité de la boucle, un radiateur de 240 mm trouve le bon équilibre entre un potentiel de refroidissement élevé.

Comme toujours en haut de gamme, le RVB ne pouvait pas manquer et le STRIX est livré avec un éclairage programmable puissant, à la fois sur la carte elle-même et sur les ventilateurs de refroidissement liquide, contrôlables depuis ASUS Aura Sync. Pour plus de FPS!

D’autre part, le Jeu RX 6900 XT TUF combine des conceptions robustes de classe militaire avec toute la puissance et la classe que ce graphique peut offrir. Il est livré avec une dissipation d’air et une conception de refroidissement de carte qui commence par un dissipateur thermique à 2,9 fentes conçu pour une marge thermique élevée et un fonctionnement silencieux sous les exigences des GPU plus puissants d’aujourd’hui.

ASUS ROG RADEON RX 6900 XT

ASUS TUF Gaming Radeon 6900 XT

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord