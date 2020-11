Les Chromebooks sont les PC les plus populaires sur la plate-forme Chrome OS. Mais ils ne sont pas les seuls disponibles avec le système Google et les mini-PC sont un autre segment qui peut être intéressant pour divers cas d’utilisation, bureaux grand public, bureaux, salles d’enseignement ou de salon pour le cinéma maison.

La nouvelle ASUS Chromebox 4 est un bon exemple. Il monte des processeurs Intel “Comet Lake” de dixième génération, avec la possibilité d’équiper d’un modeste Celeron à un Core i7-10510U cela permet de nombreuses possibilités avec 4 cœurs et 8 threads de traitement natif, des fréquences jusqu’à 4,9 GHz et 8 Mo de cache.

Il peut équiper jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 256 Go pour le stockage interne avec M.2 SATA. Il prend en charge la dernière norme de connectivité sans fil Wi-Fi 6 qui complète le Gigabit LAN. Il dispose d’une variété de ports USB 3.2 Gen2 et USB 2.0.

La double sortie HDMI et l’USB Type-C inclus donnent à ce mini-PC la capacité de diffuser du contenu jusqu’à trois écrans avec une résolution 4K. La prise en charge de l’USB Power Delivery permet de charger un smartphone connecté ou un autre accessoire et peut également être alimenté par un écran compatible ou un autre appareil. Cela élimine le besoin d’un adaptateur secteur séparé et facilite l’entretien d’un espace de travail bien rangé.

Son châssis compact au format carré de 15 cm seulement offre la possibilité de le placer n’importe où sur le bureau ou derrière le moniteur grâce à son support VESA, l’un des grands avantages de ces ordinateurs compacts.

Spécifications de la Chromebox 4 ASUS

Processeurs

Intel 10e génération «Comet Lake»:

· Core i7-10510U

· Core i5-10210U

Core i3-10110U

Celeron 5205U

Graphique

Graphiques Intel HD intégrés

Mémoire

4 – 8 – 16 Go DDR4 SO-DIMM

Espace de rangement

32/64 eMMC – 128 à 256 Go M.2 SATA

Connectivité

LAN Gigabit, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Ports avant

2 x USB 3.1 Gen2, prise audio, microSD

Ports arrière

3 x USB 3.1 Gen2, 1 x USB 3.1 Gen1 type-C

2 x HDMI 2.0

1 x verrou Kensington

2 x USB2.0

Dimensions

148,5 x 148,5 x 40 mm 1 kg

Système opératif

Chrome OS

Batterie

5000 mAh avec charge rapide de 15 W

L’ASUS Chromebox 4 sera disponible en décembre avec un prix de configuration de base de 289 $. Contenu pour ce type d’équipement compact, connectivité complète et bien construit comme c’est généralement la norme du constructeur taïwanais.

En termes de potentiel, c’est le même que Chrome OS propose dans les ordinateurs portables Chromebooks. Une véritable alternative à Windows et Mac qui s’est beaucoup améliorée en 10 ans depuis son lancement. Dans l’interface pour le rapprocher d’un bureau traditionnel; support pour exécuter des applications Chrome OS, Android ou Linux ou en conservant ses avantages de départ en termes de simplicité, facilité d’utilisation, administration et sécurité. C’est le groupe de produits qui a le plus progressé dans les ventes lors de la «résurrection du PC» observée au dernier trimestre.