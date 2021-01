Éditorial: Technologie / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le CES 2021 a lieu et différentes marques technologiques présentent les produits avec lesquels elles tenteront bientôt de conquérir le marché. L’un d’eux était ASUS, qui a présenté sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables avec Ryzen et son premier ordinateur portable convertible avec cette marque de processeurs.

ASUS a opté pour les processeurs mobiles AMD Ryzen pour certains modèles de sa gamme d’ordinateurs portables. En effet, ce sont des processeurs aux performances puissantes qui ont le potentiel de répondre aux besoins de leurs consommateurs.

Mais quels sont vos nouveaux modèles? Ce sont 5 nouveaux modèles, qui cherchent à être des ordinateurs portables grand public pour les utilisateurs de profils différents.

Nous vous laissons les détails ci-dessous:

ZenBook 13 OLED – un ordinateur portable OLED très léger. Parfait pour emporter n’importe où, pour une expérience visuelle éclatante et des performances robustes.

ZenBook 13 OLED

ZenBook 14 (UM425) – Un ordinateur portable de 14 pouces avec un profil ultra-mince et une autonomie de jusqu’à 16 heures. Son processeur Ryzen est accompagné d’une carte graphique NVIDIA GeForce Mx450 et d’un système de refroidissement à double ventilateur.

ZenBook 14 (UM425)

ASUS Chrombook Flip CM5 ―Le premier ordinateur portable convertible ASUS avec l’architecture Ryzen. Il a une autonomie de 10 heures; Deux haut-parleurs avec audio certifié et des composants tels qu’un SSD de 512 Go et 16 Go de mémoire DDR4. Vous pouvez l’utiliser comme ordinateur portable ou comme tablette.

ASUS Chrombook Flip CM5

VivoBook S14 / S15 ― Ordinateur portable Ryzen avec puissance et performances. Il a n16 Go de RAM et 1 To SS. Il dispose d’un écran NanoEdge qui promet une expérience immersive.

VivoBook S14

VivoBook 14/15 – Un équipement de productivité avec un châssis compact et léger. Il dispose de 16 Go de RAM et d’un SSD de 521 Go.

VivoBook 14

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces équipes? Y en a-t-il un qui retient votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture du CES 2021.