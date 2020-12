ASUS vient d’annoncer le lancement du nouveau TUF Gaming VG289Q1A, un nouveau moniteur pour sa gamme gaming équipé d’une dalle IPS 28 pouces et de spécifications haut de gamme comme sa résolution 4K Ultra HD.

Spécifications ASUS TUF Gaming VG289Q1A

écran

Écran plat VA de 27 ou 32 pouces à 60 Hz

Résolution

UHD 4K (3840 x 2160) avec rapport 16: 9 et HDR10

Temps de réponse

5 ms (GtG)

Fréquence de mise à jour

60 Hz

Luminosité

350 cd

Contraste

1000: 1

l’audio

Deux haut-parleurs stéréo RMS stéréo 2 W

Connectivité

2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Angle de vision

178 / 178º

Dimensions

639,5 x 460,5 x 213,8 ​​mm (avec support)

Poids

7,8 kg (avec support)

Malgré son énorme panneau et sa résolution, le premier détail qui nous frappe à propos de l’ASUS TUF Gaming VG289Q1A est sans aucun doute son faible taux de rafraîchissement, qui atteindra à peine 60 Hz sous les connexions HDMI et DisplayPort. Un détail auquel s’ajoute le temps de réponse également un peu élevé de 5 millisecondes, deux qualités qui affecteront considérablement les performances des joueurs les plus exigeants.

Bien que ces détails soient compensés par le Prise en charge des technologies AMD VESA AdaptiveSync et FreeSync, ce qui aidera à éviter les problèmes gênants de «déchirement» (briser l’écran) et de «bégaiement» (bégaiement de l’image dû à la désynchronisation de la fréquence d’images), facilitant la synchronisation entre le moniteur et le GPU. De plus, nous aurons d’autres technologies importantes telles que Sans scintillement, pour l’élimination du scintillement; et le système Lumière bleue faible, pour réduire l’intensité de la lumière bleue et protéger nos yeux lors de séances plus longues.

La représentation des couleurs obtenue est assez bonne, grâce à la qualité de sa dalle IPS, capable de se reproduire jusqu’au 90% du spectre de couleurs DCI-P3et en ajoutant d’autres technologies d’amélioration de l’image telles que HDR10.

Concernant les connexions, il offre deux sorties HDMI 2.0 plus un port DisplayPort 1.2et une entrée jack 3,5 mm supplémentaire pour l’audio. Même si cela ne cesse de nous surprendre, ce moniteur perd, ou du moins ne fait aucune mention spécifique, d’autres prises supplémentaires précédemment présentes dans sa famille, telles que les prises USB ou DVID-D.

Enfin, en termes de design, des lignes plus sobres se détachent, remplaçant la présence d’un système d’éclairage LED RVB par des motifs géométriques sur sa face arrière.

Disponibilité et prix

Pour le moment, aucun détail n’a été publié sur la date de disponibilité ou le prix auquel l’ASUS TUF Gaming VG289Q1A arrivera dans notre pays, bien que le comparant avec ses prédécesseurs, on pourrait s’attendre un prix élevé et raisonnable avec ses avantages.