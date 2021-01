Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/01/2021 19:12

Aujourd’hui, nous sommes désolés d’avoir à partager la nouvelle du décès sensible de Daisy del carmen, qui faisait partie des filiales de Atomix en tant qu’éditeur au début de la dernière décennie et jusqu’en 2014.

La nouvelle a été confirmée via Twitter pour Ophélie Pastrana, une autre figure éminente de la communauté des joueurs, qui était amie avec Marguerite:

Aujourd’hui, Daisy Del Carmen, une amie très proche, est décédée. DÉCHIRURE. Femme transgenre spectaculaire. Plein de cœur et d’amour. Il m’a accompagné dans ma comédie, dans la conception de Roja. Dans la vie. Il était dans Atomix, SCLBits, MILLIONS de projets dans le monde du gaming. J’allume une bougie pour vous aujourd’hui pic.twitter.com/5Vv0EurllH – Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) 12 janvier 2021

On suppose que sa cause possible de décès était le suicide, bien que pour l’instant cela n’ait pas été confirmé à cent pour cent. Pendant son temps avec nous, nous l’avons connu comme Gerry del Carmen et plus tard a changé son nom en Marguerite.

Repose en paix, Daisy del Carmen.

