Amis et communauté de Atomix. Avec tous les regrets de notre cœur et d’être profondément dévastés, nous devons vous informer du décès très regrettable Oscar Yasser Noriega “Akira”, fondateur de Atomix et l’un des plus grands entrepreneurs du journalisme de jeux vidéo Amérique latine.

Grâce à un membre de sa famille, nous avons confirmé que notre bien-aimé Akira Reiko était parti pour une vie meilleure, un problème que nous regrettons profondément non seulement chez Atomix, mais en tant que membres de la communauté des journalistes de jeux vidéo et de technologie au Mexique. Après avoir passé plusieurs jours à lutter contre une grave complication sanitaire du COVID 19, notre fondateur est parti ce lundi 2 novembre.

oscar fondé Atomix à 17 ans, tout en étudiant la carrière de Informatique. Plus tard, en 1998, Atomix est devenu le plus important média d’information sur les jeux vidéo de tous Amérique latine.

11 ans plus tard, oscar a co-fondé sa deuxième entreprise connue sous le nom de SCLBits, une agence de marketing digital basée dans le Mexico, qui opérait à partir de 2009 à 2018. Cette société a aidé à concevoir les stratégies en ligne de marques importantes telles que Nike et Telmex, booster votre présence sur les réseaux sociaux.

Plus loin, oscar servi comme PDG et co-fondateur de Pocket Supernova Inc., un développeur de logiciels mobiles axé sur la réalité virtuelle et les technologies vidéo. Cette société a été fondée en 2013 et s’est finalement installée Tokyo, Japon, jusqu’en 2017. L’un de ses produits les plus réussis était une application connue sous le nom de PocketVideo, qui à l’époque était connue sous le nom de ‘Adobe première‘pour les téléphones portables, et est resté au top Magasin d’applications pendant trois années consécutives.

Depuis 2018, Oscar Travailler comme PDG et co-fondateur d’une nouvelle société appelée Wadisabi Design Inc, axé sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les graphismes 3D et le développement de jeux vidéo.

Tu vas nous manquer cher Akira.