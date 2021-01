Ce sont des jours de mouvements intenses des différentes plateformes de télévision numérique qui composent son catalogue pour le contentieux de la saison 2021. Aujourd’hui, on sait que Movistar a ajouté DAZN à ses contenus, proposant ainsi des émissions sportives aux utilisateurs de sa plateforme. Le déménagement se produit maintenant du côté de vos concurrents et c’est Vodafone qui renforce Vodafone TV.

L’opérateur rouge a signé un accord avec le groupe ATRESmedia pour intégrer ATRESplayer PREMIUM et tous ses contenus à l’offre de sa plateforme de la télévision numérique, Vodafone TV. Avec cet ajout, Vodafone franchit la frontière des 140 000 titres à la demande au service de ses utilisateurs, comprenant à la fois des contenus individuels et des chapitres de séries et de miniséries.

2,99 euros par mois et essai gratuit de 7 jours

Bien qu’il n’apparaisse généralement pas parmi les premières positions au niveau de l’utilisateur, ATRESplayer opère dans notre pays depuis plusieurs années, offrant à la demande le contenu d’Antena 3 et de La Sexta. Et depuis longtemps, il dispose du mode PREMIUM qui vous permet de supprimer toute publicité via un abonnement mensuel. Abonnement qui sera désormais également transféré aux utilisateurs de Vodafone TV qui souhaitent le louer.

ATRESplayer PREMIUM sera intégré à l’offre de contenu décodeur 4K de Vdodafone TV ainsi qu’aux applications pour téléphones mobiles. Ce catalogue comprendra du contenu d’Antena 3 et de La Sexta ainsi que du reste des chaînes de l’entreprise (Neox, Nova, Mega et Atreseries), permettant aux utilisateurs de visualiser le contenu en direct ou d’accéder à l’archive de contenu à la demande.

Le prix de l’abonnement à ATRESplayer PREMIUM via Vodafone TV sera 2,99 euros par mois qui sera payé par le biais de la facture Vodafone TV comme une chaîne supplémentaire sous contrat. Les utilisateurs qui décident de franchir le pas et de l’embaucher bénéficieront d’un essai gratuit de 7 jours avant le début des paiements mensuels, afin de pouvoir tester le service pour voir s’il les convainc.

Partager ATRESplayer PREMIUM rejoint Vodafone TV pour 2,99 euros par mois avec une semaine d’essai gratuite