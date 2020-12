Cette image de Zeke résume parfaitement la finale de la saison d’Attack on Titan

La fin possible de l’un des meilleur anime de la dernière décennie est à venir et il s’agit d’Attack on Titan, et pour de nombreux fans à voir nouveaux chapitres de cet anime est une grande joie.

Et, bien sûr, les illustrations des fans et des entités officielles débordent dans les différents plateformes et réseaux sociaux.

C’est le cas d’un illustrateur connu sous le nom de Lovro26, qui a réalisé un conception de personnages Zeke tout simplement spectaculaire. Voici les détails.

Art du compte à rebours “Attack on Titan The Final Season” (il reste 2 jours) de l’anime

Comme vous pouvez le voir, le illustration respecte fidèlement le personnage, préserve sa tenue classique et montre son étrange cheveux blonds comme sa barbe. En outre, Zeke se retrouve lancé une balle de baseball à grande vitesse. Peut-être que cette illustration n’exprime pas grand-chose, cependant, pour ceux qui ont vu l’anime complètement, ils remarqueront les références claires.

Savez-vous quelles sont les références présentes dans cette création?

