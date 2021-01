Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Shingeki no Kyojin, manga plus connu sous le nom d’Attack on Titan dans cette partie du monde, en est à ses derniers épisodes. Si vous faites partie de ceux qui suivent cette histoire depuis plusieurs années, sachez que sa conclusion est proche et que son dernier chapitre a déjà une date de publication.

Shonen Magazine a publié une publicité dans laquelle il rapportait que le dernier chapitre d’Attack on Titan serait publié le 9 avril 2021. Les lecteurs pourront le lire dans le numéro de mai du magazine Bessatsu Shonen, qui sera publié à la date fixée.

De plus, l’annonce a confirmé que le volume 34 d’Attack on Titan, qui sera le dernier de cette histoire, sera publié le 9 juin 2021 au Japon. Pour le moment, on ne sait pas quand il sera distribué en Occident.

Isayama assure qu’il n’a pas allongé l’histoire

Dans un communiqué, Hajime Isayama, créateur d’Attack on Titan, a partagé un message pour célébrer que le dernier chapitre de son manga est encore à venir.

Dans le message, le mangaka a clairement indiqué qu’il n’avait pas été invité à prolonger l’histoire de l’Attaque des Titans. Cela signifie que c’est l’histoire qu’il voulait raconter et qu’il n’a pas mis de choses inutiles pour satisfaire ses patrons. D’autre part, il a également assuré qu’il espère que la fin laissera les lecteurs heureux.

«Depuis 8 ans, je dis que cela se terminera dans 3 ans. Il semble que je pourrai enfin le terminer. Cela fait longtemps et j’espère que vous continuerez à lire jusqu’à la fin. Mon équipe éditoriale ne m’a jamais demandé de prolonger la série. Au lieu de cela, au fil des ans, on m’a demandé «pourquoi y mettez-vous fin? Désolé, c’est fini maintenant. Je ferai de mon mieux pour que mes lecteurs soient heureux qu’ils aient suivi la série jusqu’à sa fin », a expliqué Isayama.

