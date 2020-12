Eren affronte Reiner.

Série d’anime Attaquer les titans Il ravit ses fans depuis quelques années, avec un complot révolutionnaire dans lequel l’humanité est brutalement menacée par des titans colossaux.

Les créateurs de Shingeki no Kyojin ont annoncé que la première du premier épisode de la quatrième et dernière saison d’Attack on Titan sera diffusé au Japon le 7 décembre. Pour aiguiser l’appétit des fans d’anime, ils ont partagé une illustration spectaculaire.

Préparez le pop-corn, c’est proche de la dernière saison d’Attack on Titan!

De la bande dessinée ils nous informent de l’apparition d’un tweet dans lequel nous pouvons contempler une illustration promotionnelle de la quatrième saison d’Attack on Titan. Et c’est sensationnel!

【放送 ま で あ と 7 日!】

「進 撃 の 巨人」 La saison finale の 放送 ま で あ と 7 日! 制作 ス タ ッ フ に よ る カ ウ ン ト ダ ウ ン イ ラ ス ト を 公開!

NHK 総 合 に て 、 12 月 6 日 (日) 24 時 10 分 よ り 放送 開始! お 楽 し み に!

(Illustration : 総 作画 監督 ・ 秋田 学) #shingeki pic.twitter.com/ZHTyl7GoFk – ア ニ メ 「進 撃 の 巨人」 公式 ア カ ウ ン ト (@anime_shingeki) 29 novembre 2020

L’image promotionnelle de la quatrième saison d’Attack on Titan reflète parfaitement la rage et la fureur des personnages ils sont sur le point d’affronter ce qui est présumé être une bataille finale épique contre les redoutables titans. Que va-t-il se passer? L’humanité survivra-t-elle à une apocalypse aussi horrible?

