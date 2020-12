Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Hier, la quatrième et dernière saison de Shingeki No Kyogin, aussi connu sous le nom Attaquer les titans. Les attentes sont élevées, et depuis que l’ouverture a été publiée avec la fin, comme cela a été prouvé cette dernière saison, Internet n’a pas contenu son émotion.

Cette dernière saison était très attendue dans le monde entier et comme il s’agit de la dernière saison de l’un des anime les plus suivis ces derniers temps, les attentes sont élevées. Mais il y avait un problème, un gros problème, et c’est que la première de cette 4 saison à travers crunchyroll a été éclipsée par la chute du site dans plusieurs pays comme le Mexique, le Chili et la Colombie.

Tu peux lire: Ghost of Tsushima bat The Last of Us Part II lors d’un vote public aux Game Awards, mais certains l’attribuent à un hack

Pour éviter de surcharger les serveurs, Crunchyroll Il avait arrangé des moments différents selon les pays pour la première de Shingeki No Kyogin:

Mexico – 14 h 45

Pérou – 15h45

Bogotá, Colombie – 15h45

Quito, Équateur – 15 h 45

Bolivie – 16h45

Venezuela – 16 h 45

Buenos Aires, Argentine – 17h45

Santiago, Chili – 17h45

Uruguay – 17 h 45

Mais cela n’a pas beaucoup aidé, car en raison de la grande quantité de public connecté simultanément, la plate-forme s’est complètement effondrée et pas seulement en Amérique latine, des territoires comme les États-Unis et l’Europe ont également souffert cette chute de la plate-forme. Des échecs d’accès au site sont toujours signalés, mais dans une bien moindre mesure que ceux rencontrés hier.

L’attaque des Titans Il a toujours été caractérisé par sa vision brute et ses morts sanglantes, au cours des dernières saisons, nous avons pu voir pas mal de morts, certains vraiment mémorables et cette quatrième saison ne fait pas exception. Soit parce que vous aimez le morbide, soit parce que vous voulez connaître ces données pour pouvoir mieux analyser la série, voici la liste des personnages qui meurent dans cette quatrième saison.

AVERTISSEMENT DE SPOILERS; VOICI LA LISTE DES PERSONNAGES QUI MOURRONT EN CETTE QUATRIÈME SAISON:



-Les deux candidats pour Marley Warriors mourront dans le combat entre Titans à Liberio. Leur mort ne sera pas et sera révélée quand ils trouveront leurs cadavres dans les décombres.

-C’est la mort la plus tragique du début de saison. Sasha a reçu une balle dans le torse et n’a pas réussi à récupérer après la bataille de Liberio. Gabi Braun était responsable du tir.

-Le commandant de la police militaire est devenu un titan après avoir bu du vin infecté par la moelle épinière de Zeke Jaeger. Il a également été tué par Gabi Braun.

-Pixis était un autre des soldats eldiens qui a été transformé en Titan par le vin contaminé par la moelle épinière de Zeke Jaeger. Sa mort a été réalisée par Armin Arlert.

-Le Marley Warrior est mort lors de la deuxième bataille à Shinganshina, bien qu’il ne l’ait pas fait en combattant, mais en protégeant son frère Falco en buvant du vin contaminé.

-L’utilisateur de Titan Jaw a été dévoré par le titan inintelligent de Falco Grice.

Theo Magath et Keith Shadis

-Les deux sont morts en se sacrifiant pour sauver l’alliance entre les Marley Warriors et les soldats du Corps Scout dans un port Paradis en faisant sauter un navire, avec eux à l’intérieur.

-L’allié d’Eren Jaeger a été tué lorsqu’il a essayé d’arrêter l’avion dans lequel l’alliance s’échapperait.

-Le commandant du corps d’exploration meurt après avoir sauté de l’avion pour combattre les Titans et laisser le temps de s’échapper.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(Source 1, Source 2)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord