Ce fan imagine une triple fusion extrêmement intéressante de Pokémon

Au fil du temps, les fans de l’anime Pokémon ont assumé la tâche de illustrer, personnifier et recréer les créatures les plus populaires De l’anime et même aux jeux vidéo, les résultats de ces fan-arts sont clairement surprenants et l’ont clairement montré au fil des ans.

Cependant, c’est devenu une tendance parmi les adeptes créer des illustrations en fusionnant certains Pokémon. Pour cette raison, un adepte de la plateforme Reddit a eu l’idée de fusionner trois créatures totalement différent. Le résultat vous étonnera!

Cela devrait être la nouvelle créature de la prochaine génération

Ci-dessous, vous pouvez voir le travail d’un artiste spécial – appelé CiscoCrafts – qui a partagé avec la communauté Reddit un dessin montrant le résultat de la fusion entre trois Pokémon: Metagross, Beldum et Dragapult.

Metapult !! Une fusion que j’ai faite récemment et que je trouve hilarante: D. de pokemon

Comme vous pouvez le voir, le résultat est assez unique, ayant un créature qui pourrait être considérée comme légendaire. Le Pokémon prédominant est le Dragapult, car sa forme est très similaire. La peau qui recouvre tout le corps appartient à Metagross.

Dernier point mais non le moindre, nous avons certains détails tels que le Tête et queue Beldum. Si vous avez aimé cette fusion incroyable, alors vous apprécierez ce mélange entre Blastoise et Pinsir.

Maintenant, à votre avis, quel devrait être le nom correct de cette nouvelle créature?

