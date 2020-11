MacOS Big Sur fait face à un défi majeur, nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises ces derniers jours. Ainsi, si la première version d’un système d’exploitation est, malheureusement, plus donné pour avoir une révision d’erreur, qui sera toujours plus poli, personne ne sait que dans ce cas, la complexité et, par conséquent, les possibilités d’erreur, sont plus élevées. Ainsi, se lancer pour installer une opération ou une mise à jour dans ses premiers jours est toujours un peu risqué.

Et c’est ce que les utilisateurs de ordinateurs portables MacBook Pro de 13 pouces, en particulier les modèles de la fin de 2013 et de la mi-2014Parce que comme nous pouvons le voir sur les forums officiels d’Apple, ainsi que sur Reddit et MacRumors, un nombre considérable de ces utilisateurs d’ordinateurs signalent des problèmes avec la mise à niveau vers MacOS Big Sur. Et sans parler d’un problème mineur, mais que le processus a commencé, l’ordinateur entre dans un état de verrouillage impossible à supprimer.

Comme nous le lisons dans ces publications, Le problème se produit lors de la mise à niveau vers MacOS Big Sur sur les ordinateurs MacBook Pro 13 pouces fin 2013 et la moitié de 2014 commenceCurieusement, les équipements plus «anciens» éligibles pour cette mise à jour, comme leurs prédécesseurs immédiats pour avoir un support pour cela et, par conséquent, devraient rester MacOS Catalina qui, rappelons-le, était la première version du système d’exploitation à supprimer prise en charge complète des logiciels 32 bits.

Comme je l’ai dit, le problème survient lors de la mise à niveau vers MacOS Big Sur et se traduit par un écran noir et un système entièrement verrouillé. Un verrou vous ne pouvez pas aller redémarrer le système. Et pas seulement pour parler d’un redémarrage normal, les utilisateurs qui rencontrent ce problème ont été testés avec diverses combinaisons de clavier en mode sans échec, en mode de fonctionnement, etc., mais aucun d’entre eux ne fonctionne. Ainsi, au moins pour l’instant, tous les ordinateurs sur lesquels la mise à jour a été lancée vers MacOS Big Sur sont désormais inutilisables.

Comme nous le lisons dans certains des témoignages qui ont poussé les utilisateurs vers divers forums, certains d’entre eux ont déjà pris rendez-vous avec le service Apple, tandis que d’autres affirme que le problème a déjà été transmis aux équipes d’ingénierie d’Apple, Il s’ensuit que l’entreprise est déjà consciente du problème et doit donc travailler sur une solution. Non, oui, pas de communication officielle au respect de l’entreprise, quelque chose qui devrait se produire le plus tôt possible, notamment pour alerter les propriétaires de ces modèles qui ne passent pas à MacOS Big Sur.

Il faut attendre de voir la politique d’Apple à l’égard de ces utilisateurs. On parle d’ordinateurs vendus entre fin 2013 et 2014, de sorte que tout le monde, même ceux qui ont embauché Apple Care à l’époque, sont déjà hors garantie. Cependant, il semble clair que le problème a été causé par MacOS Big Sur, donc l’entreprise s’attendait à faire une exception et à fournir un support technique gratuit aux utilisateurs concernés.

Et bien sûr, jusqu’à ce que cela soit clarifié, si vous êtes un utilisateur d’un MacBook Pro 13 pouces, modèle de fin 20213 ou mi-2014, pas de mise à niveau vers MacOS Big Sur si vous ne voulez pas risquer que votre ordinateur soit complètement inutilisable.