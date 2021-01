Les applications de messagerie sont devenues aujourd’hui l’un des outils incontournables pour communiquer depuis le mobile. Il n’y a pas de doute WhatsApp C’est l’un des plus populaires et des plus utilisés au monde, cependant, les changements récents dans la politique de l’application appartenant à Facebook qui se concentrent sur l’échange de données utilisateur entre les deux applications ont amené de nombreuses personnes à envisagent d’arrêter de l’utiliser.

Parmi les principales alternatives à WhatsApp, nous trouvons Télégramme et signal. Telegram est peut-être le plus connu de la plupart des gens dans notre pays, cependant, l’application a de nombreux yeux sur elle après la découverte d’un bogue majeur.

Ils pourraient connaître votre position via Telegram

Plus précisément, au cours de ces premiers jours de l’année 2021, un chercheur en sécurité a détecté une défaillance par laquelle un pirate informatique pouvait connaître la localisation d’un utilisateur et des contacts qui utilisent l’application. Tout ce qui a à voir avec l’emplacement est sans aucun doute un grand risque de sécurité, plaçant Telegram au point critique de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs.

Telegram a indiqué que la fonction qui permet de partager la position avec d’autres personnes est désactivée par défaut pour la sécurité de tous les utilisateurs, donc si quelqu’un l’a activée, c’est parce qu’ils ont décidé de le faire volontairement. L’entreprise n’a à aucun moment indiqué qu’elle envisageait modifier ou supprimer cette fonctionnalité et il ne le considère pas comme une faille de sécurité.

À tel point que cela garantit que les utilisateurs peuvent être totalement en sécurité et protégés contre toute fuite de données lors de l’utilisation de l’application de messagerie. Pour empêcher quelqu’un d’accéder à notre localisation ou à celle de nos contacts au sein de l’application, il suffit de ne pas activer ou utiliser cette fonction.

Une autre des applications de messagerie la plus préoccupée par la confidentialité des utilisateurs est Signal et pour beaucoup, c’est l’une des options les plus sûres et les plus privées. La vérité est que Telegram est également considéré comme une application sûre malgré la détection de cette éventuelle faille de sécurité lors de l’utilisation de la fonction qui vous permet de partager votre position avec d’autres personnes. Par conséquent, les deux options sont une alternative si nous ne voulons pas que nos données WhatsApp soient partagées avec Facebook après la mise à jour de la politique de confidentialité de la célèbre application de messagerie.