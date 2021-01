-Avec le brevet AI, à l’avenir il pourrait “parler” avec le défunt -Bien que cela puisse paraître fou, Microsoft a beaucoup d’intérêt -Pour l’instant, l’idée n’a été reproduite que dans des fictions

Dans un épisode de 2013 de: The Black Mirror, une femme en deuil interagit avec une recréation numérique de son petit ami mort, il semble maintenant que cela pourrait être une réalité et Microsoft l’envisage grâce à l’obtention d’un brevet.

Un chatbot IA qui vous permet d’interagir avec vos proches décédés ressemble à quelque chose de science-fiction. Mais si la technologie d’un brevet accordé à Microsoft se concrétise, interagir avec une version numérique 3D d’un défunt pourrait être une réalité à un moment donné.

Le brevet, qui s’appelle «création d’un chatbot conversationnel», détaille un système qui permettrait d’accéder à des images, des données vocales, des publications sur les réseaux sociaux, des messages électroniques et autres pour «créer ou modifier la personnalité d’une personne spécifique et qui a réussi pour une vie meilleure », détaille The Independent.

Si le brevet «vit» depuis 2017, Microsoft n’a pu que l’acquérir, ce qui l’a rendu controversé dans les réseaux, car cela rappelle un certain épisode d’une série de science-fiction qui sera expliqué plus loin.

Et aussi choquante que l’idée puisse paraître au premier abord, beaucoup de ceux qui ont perdu un être cher comprendront le réconfort qui peut provenir de regarder de vieilles vidéos du défunt ou d’écouter leurs messages vocaux archivés. La mort crée un trou douloureux que nous aspirons à combler.

Malheureusement, Tim O’Brien, directeur général des programmes d’intelligence artificielle chez Microsoft, a confirmé ce vendredi sur Twitter qu ‘”il n’y a aucune intention de le faire”, du moins pas à court terme.

“Mais si jamais je trouve un travail d’écriture pour Black Mirror, je saurai que je dois aller sur le site Web de l’USPTO pour des idées d’articles”, a plaisanté l’exécutif sur son réseau social.

La série de science-fiction britannique a exploré un concept similaire de ressusciter les morts grâce à la technologie dans l’épisode réconfortant de 2013 Be Right Back.

Dans ce document, une femme en deuil, interprétée par Hayley Atwell, engage un service qui lui permet d’interagir avec une récréation étonnamment précise de son petit ami mort. Cette version s’appuie sur vos précédents profils de communication en ligne et de réseaux sociaux.

Bien que beaucoup de ces idées semblent folles, la vérité est qu’il existe déjà des technologies qui peuvent imiter quelqu’un avec une identité d’IA. Étonnamment, ce ne serait pas la première fois qu’un épisode de The Black Mirror nous anticipe et nous montre un futur possible.

Aussi sinistre que cela puisse paraître, cela offre au moins un certain réconfort dont vous pourriez avoir besoin pour de nombreuses personnes qui n’ont pas pu dire au revoir à leurs proches pendant la pandémie. Depuis, dans la plupart des cas, un dernier contact avec le défunt et cela restera une impossibilité.