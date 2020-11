POCO devient une marque indépendante de Xiaomi. Cette fois pour de vrai.

Écrit par Christian Collado

Après avoir profité du catalogue mobile de Xiaomi pour façonner le sien, UN PEU a décidé de rompre complètement avec Xiaomi et de devenir une marque indépendante.

Cette nouvelle attirera l’attention de plus d’un, d’autant plus que beaucoup se rappelleront qu’en début d’année, nous avions déjà rendu compte de la décision de POCO de devenir un cabinet indépendant. Cependant, à cette époque, nous parlions de LITTLE Inde, une marque distincte de POCO Global, l’entreprise qui rend aujourd’hui son indépendance du fonctionnaire de Pékin.

POCO Global devient indépendant

La firme elle-même a été chargée d’annoncer cette décision via son profil Twitter officiel. Dans une déclaration, il indique que La marque POCO sera désormais indépendante après deux ans à être l’une des entreprises secondaires de Xiaomi.

La marque POCO devient indépendante! Aux fans de POCO: Nous aimerions vous inviter tous à rejoindre notre nouveau voyage à venir! pic.twitter.com/kPUMg5IKRO – POCO (@POCOGlobal) 24 novembre 2020

Profitant de l’occasion, POCO a également annoncé qu’au cours de ces près de trois ans de vie, il a pu se faufiler dans plus de 35 pays à travers le monde, y compris l’Inde, le Royaume-Uni ou l’Espagne, parvenant à vendre plus de 2,2 millions d’unités de son appareil le plus populaire, le POCO F1.

En ce sens, ils mettent leurs ventes en 6 millions d’unités dans le monde depuis 2018.

Malgré son indépendance, la société s’engage à maintenir sa philosophie, à créer des produits avec «la technologie qui compte» et à écouter ce que sa communauté a à dire sur les produits.

Bien qu’aucune information supplémentaire n’ait été offerte sur ce que signifie réellement cette indépendance par rapport à Xiaomi, nous sommes convaincus qu’à partir de maintenant, les terminaux POCO seront plus que de simples téléphones Redmi avec un logo différent et un logiciel légèrement modifié. Dans tous les cas, le site officiel de Xiaomi a toujours une section pour les terminaux POCO, et il ne faut pas oublier que les terminaux de la firme continuer à utiliser MIUI comme logiciel.

Pour l’instant, le nouveau POCO M3 est sans aucun doute un terminal avec sa propre personnalité, qui, nous l’espérons, sera le premier des nombreux mobiles POCO à venir.