Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Pokémon GO est un jeu qui a fait sensation avec sa première et a lancé une nouvelle catégorie de jeux, sa proposition au lieu d’inviter une immersion utilisateur (comme la plupart des jeux), vous invite à quitter votre maison et à interagir avec le monde dehors avec des amis. Mais ces missions qui consistent à sortir avec son portable dans la rue, ont leurs risques, en vous exposant sur la voie publique où tout peut arriver, parmi eux: un vol. C’est ce qu’il a fait Santiago Valence Danemark, un criminel spécialisé dans le vol de jeunes qui se concentrent sur leur jeu.

Tu peux lire: Le Chilien remporte la première place du concours du magazine manga Shonen Jump

Ce voleur s’est fait passer pour un trafiquant de drogue, s’est approché de ses victimes et a parlé avec elles, parlant de devoir se venger, menaçant les jeunes, arguant que l’un d’eux l’avait dénoncé à la police, pour voler plus tard leurs biens. Ce n’est pas une pratique nouvelle pour ce sujet, puisqu’il a au moins 12 casiers judiciaires pour des crimes contre des jeunes de 13 à 24 ans, pour la plupart des écoliers et des étudiants universitaires.

Luis Cisternas, commissaire de la police d’enquête, a assuré que “Il a abordé certaines personnes parce qu’elles s’inquiétaient pour son jeu”, procédant au retrait de tous les produits que les victimes portaient. Pokémon GO est un jeu qui nécessite d’exposer votre téléphone mobile à la vue du public, ce type d’incident est donc une réalité.

Le criminel avait déjà été placé en prison préventive pour des crimes similaires, mais cette fois il a été condamné à 17 ans de prison pour les crimes susmentionnés.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord