Halo Infinite est dans des mois et de nombreux détails restent secrets. Pour cette raison, plusieurs rumeurs ont surgi, comme celle qui assure qu’il aura un Battle Royale. Selon un initié, ce n’est pas vrai, car 343 Industries prépare quelque chose de beaucoup plus approprié pour cette franchise.

Selon les informations de Klobrille, un initié renommé de Microsoft axé sur le contenu, Halo Infinite n’aura pas de mode Battle Royale. Cela signifie que 343 Industries a décidé de s’éloigner du sous-genre qui est une tendance dans les grandes productions de tir à la première personne.

La raison pour laquelle 343 Industries abandonne le mode Battle Royale est qu’elle prépare quelque chose de différent. Ce qu’ils veulent faire, c’est créer une nouvelle version de Big Team Battle qui correspond mieux à ce que Halo a à offrir et impressionne les joueurs avec une expérience à grande échelle.

À quoi ressemblera la supposée grande bataille en équipe de Halo Infinite?

Si vous êtes un vétéran de Halo, vous savez que Big Team Battle est un multijoueur qui a fait ses débuts dans Halo 3 et que nous avons vu plus tard dans les versions ultérieures. Il s’agit d’une variante de Team Killer, qui diffère en étant réalisée sur de très grandes cartes avec beaucoup de véhicules.

En prenant cela comme base, 343 Industries ferait une nouvelle Big Team Battle qui inclurait plusieurs améliorations. Par exemple, le combat entre véhicules serait supérieur à ce que nous avons vu auparavant, plus il y aurait une réapparition d’équipe et plus de surprises, comme la possibilité de tomber d’un pélican.

La meilleure chose à faire est que l’absence de Battle Royale officielle ne signifie pas que la communauté devrait être laissée sans le mode. Ce qui se passe, c’est que l’initié pense que Forge sera considérablement renouvelé, afin que la communauté puisse l’utiliser pour créer sa propre Battle Royale.

«Halo était autrefois une émission sur la création de tendances, pas sur les suivre. Le fait que 343 tente de revenir sur ce principe est une bonne chose. Forge sera massivement étendu dans Halo Infinite. Je suis sûr que les joueurs qui veulent un Halo Battle Royale pourront le créer là-bas », a expliqué l’initié.

Et pour vous, que pensez-vous de cette rumeur? Êtes-vous enthousiasmé par une réinvention de Big Team Battle? Dites le nous dans les commentaires.

Halo Infinite est en route vers Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur le titre qui arrivera fin 2021 en cliquant ici.